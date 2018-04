Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend die Zufahrten zur Fußgängerzone der Innenstadt von Weiden blockiert. Dabei handelte es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Grund zur Sorge bestand laut Polizeisprecher Albert Brück nicht. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte er gegenüber Oberpfalz Medien. Der Grund: das tragische Ereignis in Münster . Am Samstag war dort ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren. Drei Personen - inklusive des Fahrers - verloren ihr Leben.Der Vorfall sensibilisiere auch die Menschen in der Oberpfalz, sagte Brück. "Dementsprechend wurden Maßnahmen angestoßen." Und das sieht dann eben so aus, dass Polizisten und Feuerwehrmitglieder an den Zufahrten der Innenstadt postiert werden.Fußgänger und Radfahrer kamen zu jeder Zeit problemlos durch. Autofahrer dagegen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen - wie allerdings auch sonst vor der Fußgängerzone in der Weidener Innenstadt.In der Altstadt herrschte am Samstagabend Normalität: Die Terrassen der Restaurants und Cafés am Unteren Markt waren gut besucht. Menschen aus Weiden und dem Umland genossen ungeachtet des Polizeieinsatzes einen der ersten Frühlingsabende.