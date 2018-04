Polizei und Feuerwehr versperren am Samstagabend die Zufahrten der Innenstadt in Weiden. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Grund zur Sorge besteht laut Polizeisprecher Albert Brück nicht. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", erklärt er. Der Grund: das tragische Ereignis in Münster Am Samstag fuhr ein Kleintransporter in eine Menschenmenge, vier Personen mussten sterben. Der Vorfall sensibilisiere auch Leute in der Oberpfalz, wie Brück erklärte. "Dementsprechend wurden Maßnahmen angestoßen." Und das sieht eben so aus, Polizisten und Feuerwehrmitglieder an den Zufahrten der Innenstadt zu postieren.Fußgänger und Radfahrer kommen problemlos durch, Autofahrer dagegen müssen ihr Fahrzeug stehen lassen - wie auch sonst vor der Fußgängerzone der Weidener Innenstadt.In der Altstadt herrscht Normalität: Die Terrassen der Restaurants und Cafés am Unteren Markt sind gut besucht. Menschen aus Weiden und dem Umland genießen einen der ersten Frühlingsabende.