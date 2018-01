Die Polizei hat am vergangenen Dienstag zwei Herren wegen Trunkenheit an der Weiterfahrt gehindert: Gegen 0.30 Uhr haben die Beamten laut Bericht einen 48-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße kontrolliert. Weil der Mann partout nicht sagen wollte, wie viel er getrunken hatte, brachte ihn die Polizei zur Blutprobe. Ein 47-jähriger Weidener war am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Judengasse zu Fuß unterwegs und "steuerte" laut Polizeiangaben "sichtlich alkoholisiert" auf sein abgestelltes Fahrrad zu. Ein Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und stellte das Fahrrad sicher.