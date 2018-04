Eine 78-jährige Weidenerin hatte das richtige Gespür - und ließ sich nicht reinlegen. Die Frau erhielt am Dienstag gegen 12.30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Rentenversicherung. Zunächst glaubte sie tatsächlich, mit einem Angestellten des Unternehmens zu telefonieren. Doch als er die Frau aufforderte, Geld nach Thailand zu überweisen, wurde sie misstrauisch.

"Sie wurde von dem ,Angestellten der Rentenversicherung' aufgefordert, ihre vermeintlich ausstehende Schuld via Western Union zu überweisen", informiert die Polizei. Die Dame notierte sich alle Informationen, die sie vom Anrufer erhalten hatte und merkte sich auch die Telefonnummer. Anschließend verständigte sie die Polizei. Die Beamten bestätigten den Verdacht der Frau, dass der Unbekannte versucht hatte, sie um Geld zu betrügen. "Eine Überprüfung der Telefonnummer ergab, dass es sich tatsächlich um die Telefonnummer der Rentenversicherung gehandelt hatte", betonen die Beamten. Der Unbekannte nutzte das Verfahren „Call-ID-Spoofing“, bei dem eine beliebige Nummer im Display des Angerufenen angezeigt werden kann."In diesem Zusammenhang rät die Polizei allen Personen, zu reagieren wie es die Weidenerin tat. Geben Sie keine Daten am Telefon preis. Leisten Sie keine Zahlungen, unter anderem über Western Union, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die Ihnen am Telefon einreden wollen, Sie hätten noch eine Schuld zu begleichen", betonen die Beamten.