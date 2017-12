Es wäre zu schön gewesen: Einen fünfstelligen Betrag hat der 75-jährige Weidener gewonnen. Das jedenfalls erzählte ihm ein unbekannter Anrufer am Freitag. Zu beglückwünschen ist der Senior dennoch nicht, informiert die Polizei - und warnt ausdrücklich vor falschen Gewinnversprechen am Telefon.

Denn um an die Siegprämie zu kommen, die der Senior angeblich bei einem Gewinnspiel eines bekannten Magazins abgestaubt hat, sei vorab eine Auszahlung von 900 Euro nötig, erklärte der Anrufer weiter. Mit diesem Betrag müsse der Senior für diverse Aufwendungen in Vorkasse gehen. Das Geld brauche der 75-Jährige nicht umständlich überweisen. Ein Bote käme gleich vorbei, um die 900 Euro bar zu kassieren, schlug der Anrufer vor. "Zu einer Zahlung beziehungsweise einem Abholversuch kam es aber nicht", beruhigt die Polizei und versäumt es nicht, Tipps im Umgang mit Gewinnversprechen am Telefon zu geben:"Lassen Sie sich nicht von solchen oder ähnlichen Gewinnversprechen blenden.""Selbst wenn Sie tatsächlich an einem solchen Gewinnspiel teilgenommen haben, recherchieren Sie." Eventuell sei es möglich, die Angaben des Anrufers zügig im Internet zu überprüfen."Beziehen Sie Verwandte und Bekannte mit ein."Und im Zweifel gelte stets: "Verständigen Sie die Polizei, wenn Ihnen der Verdacht eines möglichen Betrugs kommt."