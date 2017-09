Eigentlich kamen die Polizeibeamten "in anderer Sache", um in der Wohnung einer Minderjährigen nachzuschauen. Doch dann erlebten sie am Freitagmittag im Bereich Stockerhut etwas ganz anderes: Sie fanden einige Gramm Cannabis und Haschisch. Die sichergestellten Drogen gehören wiederum einem 26-jährigen Weidener.

Eine ebenfalls in der Wohnung aufgezogene Spritze mit vermutlich Heroin wurde hingegen der Wohnungsinhaberin zugeordnet, die sich derzeit noch im Klinikum befindet. Der 26-Jährige und die 40-jährige Wohnungsinhaberin müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.Bei einer Personenkontrolle in der Innenstadt fand die Polizei am Freitagnachmittag bei einem 17-Jährigen aus Leipzig einige Gramm Marihuana und auch Crystal Speed. Auch er wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.