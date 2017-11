Erst gerieten sie mit dem Sicherheitsdienst in Streit, dann legten sie sich mit der Polizei an. Und schließlich schwang einer der vier jungen Männer sogar ein Würgeholz, bekannt als "Nun-Chaku", das nach dem Waffengesetz verboten ist. All das bringt dem Quartett laut Polizeibericht nun Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Beleidigung und Nötigung ein.

Die folgenschwere Auseinandersetzung begann am frühen Samstagmorgen vor einer Weidener Disco. Die vier jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren legten sich zunächst verbal mit dem Sicherheitsdienst an, als sie zum Verlassen des Areals aufgefordert wurden. Sie zeigten auch kein Einsehen, als die Polizei am Schauplatz des Geschehens eintraf. Letztlich mussten die Platzverweise mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden, heißt es im Polizeibericht. Dabei beleidigten die vier Jugendlichen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und aus Nürnberg die Beamten.Das Quartett verließ zwar das Gelände, als die Anzeigen aufgenommen waren. Aber nur für kurze Zeit. Als sie zurückkehrten, gingen sie erneut den Sicherheitsdienst an, wobei ein Jugendlicher sogar ein Würgeholz schwang. Für das Quartett endete dieser Auftritt in der Arrestzelle der Polizei, wo sie ihren Rausch ausschliefen. Außerdem haben sie mit einer Reihe von Anzeigen zu rechnen.