Posaunenchor spielt Frühlingslieder in Mallersricht

Bereits über 40 Jahre zeichnet die Feuerwehr Mallersricht für das Aufstellen des Frühlingsboten verantwortlich. So auch heuer, als Kommandant Reinhold Drechsler den im Vorjahr geschlagenen Maibaum ankarrte. Am Vormittag des 1. Mai hievten die Verantwortlichen um Vorsitzenden Hans Scharbauer den Baum mit 30 Metern in die Höhe. Die Jugend "Löschteufel" mit Leiter Martin Beutner schmückte die neue Krone. Der evangelische Posaunenchor Neunkirchen mit Karl Bäumler und Barbara Beutner begrüßte den Mai mit Frühlingsliedern.