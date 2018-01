"Wir schreiben Geschichte", sagt Dr. Neela Winkelmann, Direktorin der "Platform of European Memory and Conscience". Die Prager NGO steht hinter der Anzeige zu den Todesfällen am Eisernen Vorhang. Mindestens 320 Menschen ließen ihr Leben: erschossen, getötet durch Strom, von Hunden zerfleischt. Jetzt soll es Gerechtigkeit geben.

Fall des getöteten Amberger Spaziergängers Johann Dick

Anfang dieser Woche besuchte Neela Winkelmann mit einer Delegation aus Historikern, Juristen und Schriftstellern die Weidener Staatsanwaltschaft.Winkelmann: Das sind vier eindeutige Fälle von Tötungen deutscher Bürger in der Tschechoslowakei aus der zweiten Hälfte der kommunistischen Diktatur. Die Kriterien zur Auswahl waren, dass die Fälle gut dokumentiert und möglichst viele Täter noch am Leben sind.Winkelmann: Bis dato sind 30 Deutsche dokumentiert. Dazu kommt eine Dunkelziffer aus der wilden Anfangszeit, als der Eiserne Vorhang etabliert wurde. Bis heute liegen Menschen einfach so verscharrt.Winkelmann: Wir brauchen Signalfälle, um einen Durchbruch zu erreichen. Und in jedem dieser Fälle schreit das Unrecht. Besonders berührend ist das Schicksal des 19-jährigen Hartmut Tautz.Winkelmann: Ich habe es ihnen an Weihnachten gesagt. Sie waren überglücklich.Winkelmann: Wir haben gerade der Staatsanwaltschaft neue potenzielle Beweismittel mitgebracht: umfangreiche Akten der tschechoslowakischen Staatssicherheit zum Fall Dick. Komplett auf Deutsch übersetzt. Sowohl 1986, als auch nach der Wende, waren diese Akten der bayerischen Polizei nicht bekannt. Darunter sind Zeugenvernehmungen aus der Tatnacht. Die Soldaten, die an der Tötung von Johann Dick beteiligt waren, sind damals sofort befragt worden - durch die Nacht bis 2 Uhr morgens. Da gibt es vielleicht viel Neues.Konrad Menz: Bisher ist die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass dies ein Einzelfall war. Anhand der Unterlagen möchten wir zeigen, dass es kein Versehen, sondern System war, die Grenze zur Bundesrepublik mutwillig zu übertreten und - vermeintliche - Flüchtlinge zurückzuholen. Es ging darum, einen erfolgreichen Durchbruch um jeden Preis zu verhindern. Letztlich liegt die Entscheidung im Fall Dick nicht bei uns. Aber wir versuchen, alle Informationen zu bringen, die vielleicht eine andere Bewertung zulassen.Winkelmann: Wir haben eine Strategie entwickelt. Wir haben Strafanzeigen in Deutschland, Polen und Tschechien gestellt. Wir haben anvisiert, die drei noch lebenden Politbüro-Mitglieder dranzubekommen, mindestens in einem dieser drei Länder. Sie stehen an der Spitze der Befehlskette. Das Politbüro der kommunistischen Partei hat alles in diesem Land entschieden und dirigiert.Winkelmann: Wir haben die Strategie ein bisschen variiert. In Tschechien haben wir die letzten 28 Toten des Eisernen Vorhangs genommen. In Deutschland haben wir fünf Signalfälle von getöteten Deutschen ausgewählt. In Polen haben wir uns auf eines der drei Politbüro-Mitglieder konzentriert: Lubomir Strougal, von 1961 bis 1965 Innenminister. In seiner Zeit stand der Eiserne Vorhang unter Starkstrom von 6000 Volt. 33 Flüchtlinge kamen durch Strom ums Leben, darunter 13 Polen, meist minderjährig. In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft für Verbrechen des Kommunismus. Sie hat über Rechtshilfeersuchen Originaldokumente aus Tschechien angefordert.Winkelmann: Weil das ein bisschen weniger Arbeit ist. Im polnischen Verfahren gibt es nur noch drei oder vier Tatverdächtige: Strougal und ihm unterstellte Männer in der Befehlskette des Grenzschutzes.Winkelmann: Es waren 67 Mann. Wir haben heute von Herrn Staatsanwalt Härtl erfahren, dass acht der Männer verstorben sind. Damit bleiben 59. Das ist keine schlechte Zahl.Winkelmann: Mal gucken, womit die kommen. Noch wähnen sie sich in Sicherheit. Noch ist keine Anklage erhoben. Wir verfolgen diese drei Politbüro-Mitglieder mit Interesse. Strougal hat vor kurzem seine Biographie vorgestellt. Er kam als Intellektueller, mit Nickelbrille, schwarzem Pullover und Jeans in die größte Buchhandlung am Wenzelsplatz. 100 Fans wollten Autogramme. Er sah sehr flott aus. Der Älteste, Milos Jakes, letzter Generalsekretär der Kommunistischen Partei, hat die Ermittlungen im Tschechischen Fernsehen munter am Telefon kommentiert.Winkelmann: Ich glaube, die sind genauso aufgeregt wie wir. Positiv. Das ist mal eine Nachricht, die mit Interesse aufgenommen worden ist, mit Neugier, weil es das noch nicht gegeben hat. Das hat noch niemand vor uns gemacht: Strafanzeige gegen kommunistische Täter in einem Land zu stellen. Auch aus deutscher Sicht ist es ein Novum: Die deutsche Justiz hat sich noch nicht bemüht, die Fälle von Tötungen von DDR-Bürgern im Ausland zu untersuchen.Winkelmann: Wir arbeiten mit einer Zahl von 320 Zivilisten - plus Dunkelziffer. Dazu gibt es eine doppelt so hohe Zahl an Grenzbeamten, die erschossen wurden, verunglückten oder sich selbst umbrachten.Winkelmann: Das war eine psychisch anstrengende Arbeit. Die Jungs waren abgeschieden an der Grenze postiert, wurden gedrillt. Ihnen wurden wirklich die Gehirne gewaschen. Sie mussten als 18- oder 20-jährige Wehrdienstleistende Tag und Nacht damit rechnen, dass man sie abkommandiert zum Menschen erschießen. Und die Intelligenteren wussten, dass kein Feind aus dem Westen kommen würde. Sondern dass das Zivilisten sein werden, die aus dem Hinterland kommen. Und das man diesen in den Rücken schießen muss, wenn der Befehl kommt.Winkelmann: Es gibt vier rechtskräftige Urteile, nur gegen Wehrdienstleistende, davon zwei auf Bewährung. Eine vernichtend kleine Zahl.Winkelmann: Wir sind im Gegenteil sehr froh darum, dass es gerade die Staatsanwaltschaft Weiden macht. Sie ist ortskundig, sie hat das Wissen. Staatsanwalt Christian Härtl hat den Fall Dick als junger Mensch erlebt. Er weiß, was das war, der Eiserne Vorhang. Ich habe volles Vertrauen.Winkelmann: Wir unterstützen das mit all unserer Energie. Alle Kollegen sind Veteranen auf diesem Gebiet. Sie bemühen sich seit Jahren erfolglos um Gerechtigkeit. Endlich geht eine Tür auf.