Und wieder wird eine wichtige Weidener Einfallstraße zum Ausfall. Halbseitig gesperrt ist seit Freitag die Prinz-Ludwig-Straße, welche die Neustädter Straße mit Weidens verkehrsträchtigster Kreuzung, dem umgestalteten Adolf-Kolping-Platz, verbindet. Der Verkehr stadteinwärts wird über das Gewerbegebiet Mitte (Zur Centralwerkstätte) umgeleitet.

Auf der Strecke zwischen Gabelsberger- und Sonnenstraße laufen Arbeiten zur Erneuerung der Deckschicht. Etwa 1500 Quadratmeter Asphalt würden abgefräst, teilt die Stadt auf NT-Anfrage mit. Im Anschluss bringen die Arbeiter eine neue Asphaltschicht auf. Das Tiefbauamt schätzt die Kosten der gesamten Maßnahme auf 25 000 bis 30 000 Euro.Allzu lange müssen die Autofahrer nicht mit der Beeinträchtigung leben. Voraussichtlich am Dienstag, 7. November, werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Zehn Tage später könnte der Verkehr in der gesamten Innenstadt wieder fließen. Dann soll - nach Arbeiten am Kanalnetz und dem NOC-Parkhaus - auch die Sedanstraße wieder befahrbar sein.