Weiden. Die Footballer der DJK Weiden sind in den Startlöchern für die Saison 2018. Nachdem die Vikings ihre letzte Saison als Meister der Aufbauliga Bayern beendet haben, wollen sie dieses Jahr auch in der Landesliga durchstarten. Um einen Einblick zu geben und neue Leute für den Sport zu interessieren, laden die Wikinger am 14. Januar von 9.30 bis 12 Uhr zum Probetraining in die Berufsschulturnhalle, Stockerhutweg 52, in Weiden ein. Willkommen sind alle Sportbegeisterten ab 6 Jahren. Benötigt werden lediglich Sportbekleidung und Turnschuhe. Bild: privat