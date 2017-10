Herbert Prölß pflegt das deutliche Wort. Und so wird er "wider Willen" zum Beschwerdeführer gegen die Ausbaukosten-Bescheide in der Prößlstraße. "Ihr habt mit dem Kanalbau unsere Straße ruiniert. Die Stadt hat damals gepfuscht. Warum sollen wir dafür zahlen?", fragt er in der Bürgerversammlung. Seine Nachfragen führen dazu, dass sich die Stimmung am OB-Tisch eintrübt. So wirft Prölß der Verwaltung vor, dass seine Briefe dem Finanzausschuss nicht zur Kenntnis gegeben worden seien.

Stadtkämmerin Cornelia Taubmann verwahrt sich gegen diesen Vorwurf. Die Stadträte hätten für ihre Entscheidung über die Widersprüche alle Unterlagen bekommen - "auch mit Ihren Briefen". Aus den Widersprüchen wurden Pakete gebildet, die den Stadträten vorgelegt würden. Bisher sei keinem Widerspruch abgeholfen worden. Sie gingen alle zur Prüfung an die Regierung. Blieben sie dort erfolglos, stehe den Bürgern der Weg zum Verwaltungsgericht offen.Die 1960 beim Erstausbau des unteren Teils der Prößlstraße gewählte Makadamdecke sei schon damals eine seit 40 Jahren veraltete Technik gewesen, verweist Prölß auf seine Recherchen. Mit den Kanalbaubauten habe das Bauwerk seine "Spannung" verloren. Beim jetzigen Ausbau mit neuen Randsteinen und Pflastersteinen auf dem Gehweg seien zum Nachteil der Anwohner unnötige Kosten produziert worden. Dies wies Hubert Grillmeier, der Leiter des Tiefbauamtes, aber entschieden zurück. "Wir möchten die Bürger möglichst gering belasten."