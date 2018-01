Innerhalb weniger Tage verliert der Rotary-Club Weiden ein weiteres prominentes Mitglied. In seinem Alterssitz, der Seniorenresidenz Augustinum in München, starb am heiligen Abend Professor Dr. Gerhard Korb. Der Mediziner war seit 1977 Rotarier und führte 1984/85 den Club als Präsident. Über 10 Jahre hinweg übte er mit großem Engagement das Amt des Vorstandes des Gemeindienstes aus. Er unterstützte die Anliegen des Clubs, ohne darüber zu reden. Seine Verdienste würdigte Rotary unter anderem mit dem Paul-Harris-Fellow-Orden mit Saphir.

Der hochqualifizierte Pathologe und international anerkannte Hepatologe (Leberspezialist) hatte ab 1972 die Pathologie am Klinikum Weiden aufgebaut und bis 1994 als Chefarzt geführt. Er wurde rund um den Globus zu Vorträgen eingeladen. Zugleich konnte er mehrmals in Weiden die aus aller Welt kommenden Experten der 1967 gegründeten "Lebergruppe" begrüßen.Gerhard Korb, am 3. Februar 1929 im mährischen Iglau geboren, studierte nach dem Abitur in Greiz Medizin an der Humboldt-Universität in Berlin. Neben der Fachausbildung zum Pathologen interessierte er sich für das Herz. Als Pathologe und Kardiologe setzte er an der Charité in Berlin sowie als Professor in Marburg und Regensburg medizin-wissenschaftliche Meilensteine. Nach einem Studienaufenthalt in New York konzentrierte er seine Studien zunehmend auf die Leber. Hier konnte er durch seine Forschungen, über 120 Publikationen und unzähligen Vorträge das Wissen um die Erkrankungen dieses Organs stark ausweiten.Mit dem Aufbau des Institutes für Pathologie - zunächst im Untergeschoss des Krankenhauses, dann in der Söllnerstraße - schuf er ein grandioses Werk mit bundesweiter Bedeutung. Er eröffnete den Ärzten die Möglichkeit, noch während der OP entnommene Gewebeproben oder Abstriche untersuchen zu lassen. Korb gilt auch als Vater der Weidener Krankenpflegeschule, die er über viele Jahre leitete.Im Jahr 2010 verkaufte er sein Haus in Neunkirchen, um mit Ehefrau Edith in die Nähe der beiden Töchter Sabine und Ursula nach München zu ziehen. In den letzten Monaten hatte er zunehmend mit den Gebrechen des Alters zu kämpfen.