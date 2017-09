Amberg/Weiden. Die Lebenserwartung von Männern ist in Deutschland etwa sechs Jahre geringer als bei Frauen. Woran das liegt und wie dem entgegengewirkt werden kann, weiß Prof. Dr. Theodor Klotz, Chefarzt der Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie am Klinikum Weiden und wissenschaftlicher Vorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung Männergesundheit.

Prof. Dr. Theodor Klotz: Die Fortschritte in der Gesundheitsvorsorge und Therapie haben in den Industrienationen zu einer gestiegenen Lebenserwartung für beide Geschlechter, aber auch zu einer Erhöhung der Altersmorbidität geführt. Interessant sind dabei die erheblichen geschlechtsspezifischen Unterschiede. Auch wenn sich eine tendenzielle Verbesserung für Männer ergibt, liegt die Lebenserwartung bei Frauen sechs Jahre höher.Bei den geschlechtsspezifischen Gesundheitsrisiken muss man nach dem Alter differenzieren. Bei 20- bis 30-jährigen Männern sind Unfälle, vor allem Arbeitsunfälle, das Hauptrisiko. Aber grundsätzlich wird in dieser Altersspanne auch die Basis für viele spätere Krankheiten gelegt, die oft erst Jahre später sichtbar werden. Das heißt, wer sich als 20-Jähriger ungesund ernährt, wenig bewegt und raucht, wird höchstwahrscheinlich im Alter von 40 bis 50 Jahren auch von Krankheiten betroffen sein. Wer also in der Lebensmitte beginnt, sich um seine Gesundheit zu kümmern, sorgt damit fürs Alter vor.Der Lebensstil im mittleren Alter ist entscheidend für die Lebensqualität als Rentner. Ratsam sind eine abwechslungsreiche Ernährung und eine regelmäßige Kontrolle von Gewicht und Bauchumfang. Richtwerte sind hier ein Bauchumfang von maximal 94 Zentimetern und ein BMI von 30 - wobei die individuelle körperliche Verfassung natürlich berücksichtigt werden muss.Auch Bewegung ist enorm wichtig: sowohl Ausdauer- als auch Kraftsport beugen hochwirksam gegen Krankheiten vor, schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind eine gute Demenzprophylaxe und haben sogar positive Effekte bei Depressionen. Ganz wichtig ist auch: nicht rauchen! Wer raucht, hat ein höheres Risiko für viele Krankheiten - zum Beispiel Lungenkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch das soziale Umfeld spielt eine wichtige Rolle. Frauen sind hier beispielsweise enger mit der Familie oder Freunden verbunden und haben ein deutlich geringeres Gesundheitsrisiko als Männer, die nicht in einer Partnerschaft leben.Aus urologischer Sicht sollte der PSA-Wert im Alter zwischen 40 und 50 Jahren einmalig bestimmt werden. Ergibt sich hier ein unauffälliger Wert, kann der Test erst in fünf Jahren wiederholt werden. Zu einer umfassenden Vorsorgeuntersuchung gehören aber auch die Erfassung von Blutdruck, Blutbild mit Leber- und Nierenwerten sowie ein Hautkrebsscreening. Auch die Darmkrebsvorsorge ist wichtig: Darmkrebs ist eine häufige Krebsart bei Männern.Wer das eigene Verhalten überdenkt, kann nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität steigern. Was die Männergesundheit betrifft, ist es entscheidend, die Risiken aufzuzeigen und zu thematisieren - aber ohne erhobenen Zeigefinger.