Beim Kinderbürgerfest am 16. Juli kann jeder Spaß haben, auch Familien mit geringem Einkommen. Ewald Zenger organisiert die Veranstaltung seit 24 Jahren. Trotzdem ist er nervös.

Bühnen-Programm Bühne im Pavillon:



10 Uhr, Familiengottesdienst



11.15 Uhr, Dance Kids I



12 Uhr, Dance Kids II



12.30 Uhr, D'Altbairischen



13 Uhr, Tanzgruppe "Di&Di" der Deutschen Jugend in Europa



14 Uhr, King-Size-Youngsters



14.45 Uhr, Tanzschule Bounce-Dance-Society



15.30 Uhr, HipHop und Breakdance aus dem Jugendzentrum



16.15 Uhr, Konfetti (Neue Zeiten)



Bühne in der Kurt-Schumacher-Allee:



11.30 Uhr, DJK Sportakrobatik



12 Uhr, Tanzgruppe "Di&Di" der Deutschen Jugend in Europa



12.30 Uhr, Dance Kids I



13.15 Uhr, Dance Kids II



14.30 Uhr, Ballett "Viva 24"



15 Uhr, DJK-Sportakrobatik



15.45 Uhr, Tanzschule Bounce-Dance-Society



Entenrennen:



17.30 Uhr, Start; 18 Uhr, Bekanntgabe der Gewinner (blu)

Wann ist eigentlich das Kinderbürgerfest? Die Antwort ist seit 24 Jahren dieselbe: Am dritten Sonntag im Juli oder drei Wochen nach dem Bürgerfest, heuer also am 16. Juli. Ewald Zenger geht seine To-Do-Liste durch. "Für mich ist es jedes Jahr so, als würde ich es zum ersten Mal machen", sagt der Stadtjugendpfleger. "Passt das Wetter? Haben wir auch an alles gedacht?", fragt er Assistentin Kathi Glaser. Zwar ist die Stadt Veranstalter, doch Zenger und Glaser koordinieren und organisieren das Event.Bei 79 Ständen und Tausenden Besuchern ist einiges zu tun: Strom, Wasser, Sicherheit sind wichtige Punkte. Doch auch Ungewöhnliches steht auf der To-Do-Liste: So muss etwa der Wasserspiegel der Naab erhöht und die Wehre abgesenkt werden, so dass die Motorboote darauf fahren können - ein Renner auf dem Bürgerfest genauso wie das Ponyreiten. Seit langer Zeit gibt es auch mal wieder ein Luftballon-Weitfliegen. Der Round-Table verlegt das Entenrennen vom Herbstfest auf den 16. Juli und erhofft sich so vermutlich auch besseres Wetter. Viele neue Gruppen treten auf den beiden Bühnen auf wie die "Dance Kids" aus dem Stadtteil Stockerhut oder die kleinen Breakdancer aus dem JUZ. Von 11 bis 18 Uhr gibt es volles Programm, fast unmöglich ist es alle Stände zu besuchen.Doch das Wichtigste für Zenger ist: "Auch Familien mit niedrigem Einkommen und vielen Kindern können Abenteuer erleben, ohne arm dabei zu werden." Deshalb bieten die Vereine ihr Angebote kostenlos oder gegen geringe Gebühr. Auch die Schausteller diskutieren mit den Vereinen in den Vorbereitungstreffen die Preise, die so niedrig wie möglich sein sollen. Essen und Trinken gibt es wie immer genug, von Falafel über Fisch bis Steak-Semmel ist alles dabei.Auch dieses Jahr wird wieder Bier ausgeschenkt, was Zenger regelmäßig moniert. "Ich finde an diesem Tag können die Eltern als Vorbilder zeigen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann." Bis jetzt konnte er sich nicht durchsetzen. "Das ist in Bayern schwierig." Aber auch zum 25. Jubiläumsfest wird er das wieder auf die Agenda setzen.___Programm und weitere Informationen: