Alle Sinne nutzen müssen die Schüler bei einem besonderen Projekt im Jugendzentrum. Dunkelcafé und Rollstuhlparcours vermitteln ihnen hautnah die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung.

Stockdunkel im Keller

"Alle gleich viel wert"

Ich konnte überhaupt nichts sehen. Nur hören, riechen und fühlen. Pestalozzi-Schüler Nahom Abel

Der Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen? Da können sich junge Leute in der Regel kaum hineinversetzen. In Weiden ist das seit dieser Woche anders. Dank eines außergewöhnlichen Projekts. "Sens(e)-bilisierung" heißt es und läuft noch bis diesen Freitag im Jugendzentrum. Insgesamt sind 250 Fünft- und Sechstklässler aus den verschiedenen Schulen der Stadt angemeldet.So wie am Donnerstag Pestalozzi- und Max-Reger-Schüler. Aufgeteilt in zwei Gruppen durchlaufen sie einen Rollstuhlparcours und besuchen das Dunkelcafé in den Kellerräumen des Jugendzentrums.Los geht's beim Parcours. Im Rollstuhl versuchen die Schüler, verschiedene Hindernisse zu bewältigen. Treppenattrappen, simulierte Bordsteine und ein Pylonenslalom stellen sie vor einige Herausforderungen. Bei all dem kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz. Beim Rollstuhl-Basketball dürfen sich die Schützlinge im Dribbeln und Körbewerfen im Sitzen versuchen.Im Keller des Jugendzentrums wird es für die zweite Gruppe in der Zwischenzeit so dunkel, dass sie die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann. Die Welt aus der Sicht eines blinden Menschen zu begreifen, ist dort angesagt. Alleine die Dunkelheit ist für manche ängstigend. Andere Sinne als das Sehen werden jetzt dringend benötigt. "Das war schwer. Ich konnte überhaupt nichts sehen. Nur hören, riechen und fühlen", sagt Nahom Abel von der Pestalozzi-Schule. "Ich hatte Angst, zu fallen, weil man nie weiß, wohin man tritt", meint Nahom weiter.Auf ihrem Weg durch die Dunkelheit müssen die Schüler die Schrift auf Schildern ertasten, die ihnen verrät, in welchem Raum sie sich befinden. Das ist gar nicht so einfach, stellen sie fest. Zum Glück gibt es in den Zimmern auch noch spezifische Gegenstände, die etwas darüber verraten. So ertasten sie im Bad einen Duschkopf mit Schlauch, Fußballschuhe mit Stollen im Kinderzimmer und Schneebesen in der Küche.Ganz genau aufpassen sollte man auch, wo man hintritt. Der Untergrund ändert von Zeit zu Zeit seine Beschaffenheit von hart nach weich. Kleine Stufen bringen ins Stolpern, wenn man nicht achtsam ist. Im Café angekommen, dürfen die Schüler im Dunkeln Schokolade und eine Capri-Sonne genießen. Doch wo ist das Loch für den Strohhalm?Ein ganz besonderes Erlebnis ist das Projekt für die Übergangsklasse der Pestalozzi-Schule und Lehrerin Agnes Hehenberger. In der Klasse sind Schüler, die erst kurze Zeit in Deutschland leben. Ein Kind beispielsweise kommt aus dem Irak. Es wurde dort mit seiner Familie wegen seiner Behinderung verfolgt. "Hier in Deutschland können die Kinder Vorbehalte abbauen und sehen, dass alle Menschen gleich viel wert sind", erklärt Hehenberger. Das Projekt sei eine gute Möglichkeit dafür.Durch die einzelnen Stationen führen Schülerinnen des Sozialzweiges der FOS/BOS. Auch für sie war es mal eine ganz andere Erfahrung. "Wenn ein Kind im Dunkeln nicht hört, bricht Chaos aus", meint Johanna Bayer, eine der Führerinnen. "Man sieht ja selbst nicht, was es macht." Damit muss man dann genauso umgehen wie eine blinde Mutter.Theresa Sowa vom Juz und der Arbeitsgemeinschaft offene Behindertenarbeit haben das Projekt ins Leben gerufen. Hier engagieren sich Martina Grüner vom Heilpädagogischen Zentrum und der Behindertenbeauftragte der Stadt, Alexander Grundler. Was die Schüler an einem spaßigen Vormittag vermittelt bekommen und eine Erfahrung auf Zeit ist - das haben andere ein Leben lang. Auch das ist den Schülern klar. "Es ist auf Dauer schon sehr schwierig", stimmt etwa die 5 a der Max-Reger-Schule überein.