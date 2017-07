Prüfung der pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten PKA mit Besten

Sie haben offenbar das Rezept für ihre berufliche Zukunft gefunden: An der Berufsschule verabschiedet sich ein Jahrgang von pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten, der auch bayernweit gut dasteht.

Hösl verabschiedet

Freinecker Prüfungsbeste

Ein letztes Mal schnupperten sie Schulluft, als sich die 35 pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten (PKA) zur Zeugnisübergabe in der Europaberufsschule trafen. Die Entlassung aus der Schulzeit feierten sie bei einem Festakt. Dabei verglich Studiendirektor Alfred Kirzinger in seinem Grußwort den Jahrgang mit einer guten Flasche Wein."Es war ein ganz guter Jahrgang - vorzüglich." Auch bayernweit finde sich die Klasse im vorderen Bereich, so Kirzinger. Und auch die Winzer, sprich Lehrkräfte, hätten ihren Anteil daran, dass Premiumqualität erreicht worden sei: lieblich im Abgang und ohne Kopfschmerzen-Gefahr.Kirzinger verabschiedete bei dieser Gelegenheit Apothekerin Angela Hösl, die mit Ablauf dieses Schuljahres aus dem Beruflichen Schulzentrum ausscheidet. Seit 1986 hatte Hösl in den Fachklassen für Apothekenhelfer und später in den PKA-Fachklassen Apotheken- und Warenkunde, sowie Apothekenprozesse unterrichtet. "Über all die Jahre hinweg vermittelte sie mit ihrer ruhigen, freundlichen Art den Schülerinnen ein umfangreiches Fachwissen", dankte ihr Studiendirektor Kirzinger.Hösl selbst, die weiter im Prüfungsausschuss engagiert sein wird, unterstrich, dass die Absolventinnen doch die Zeit weiterhin nutzen sollten, um intensiv zu leben und etwas zu erleben. "Interessiert bleiben ist wichtig." Gleichzeitig sollten sie auf die Balance von Beruf und Privatleben zu achten.Oberstudienrätin Andrea Brunner war Lehrerin und Mitglied des Prüfungsausschusses zusammen mit Oberstudienrätin Rosalie Domayer. Die beiden überreichten die Zeugnisse an die Prüfungsbesten: Tina Freinecker mit der Note 1,4, Christina Rückerl (1,5), Cornelia Knopf (1,7), Julia Michnik (1,7) sowie Melissa Frank (1,9).