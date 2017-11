Medikamente zur Behandlung von psychischen Erkrankungen lautete das Thema des November-Psychose-Seminars in der VHS. Mit den Teilnehmern sprach Dr. Agnes Klupp, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.

Alle Psychopharmaka wirken auf das Bewegungszentrum. Dr. Agnes Klupp

"Medikamente können keine Lebensprobleme lösen" und "Wundermittel gibt es nicht" waren zwei ihrer wichtigsten Aussagen. Trotzdem könnten in vielen Fällen Medikamente bei psychischen Erkrankungen helfen. Sie sollten jedoch nur dann eingesetzt werden, wenn ein Leidensdruck vorliege. Denn "viele Leute kommen mit ihren Problemen gut zurecht". Außerdem gelte: "Mini-Psychosen hat jeder." Wichtig sei es, sich nicht allein auf Medikamente zu verlassen. Deshalb komme es auch immer auf das Patientenumfeld und die Lebensumstände an.Für ganz besonders wichtig hält die Fachärztin den Umstand, dass der Mensch Bewegung braucht. Bewegungsmangel sei Körpermisshandlung, sagte sie. Denn fehle die Bewegung, "stürzt der Hirnstoffwechsel ab". Manchmal könne man auch durch regelmäßige Bewegung ganz von den Medikamenten wegkommen.Schwierig sei die medikamentöse Behandlung von Depressionen und Psychosen auch, "weil man nicht in die Menschen hineinschauen kann". Es gebe eine so große Anzahl von Psychopharmaka, dass oft viele Versuche erforderlich seien, um für den jeweiligen Patienten das am besten geeignete Medikament zu finden. "Jeder hat einen anderen Hirnstoffwechsel", stellte Dr. Klupp dazu fest. Die Psychiatrie sei gegenüber früher "humaner" geworden. Neuere Psychopharmaka hätten nicht mehr die gravierenden Nebenwirkungen wie die "chemischen Knebel und Zwangsjacken" von früher. Dennoch seien nach wie vor fast immer Nebenwirkungen damit verbunden. Halten diese zu lange an, sollte die Dosierung in kleinen Schritten reduziert werden."Alle Psychopharmaka wirken auf das Bewegungszentrum." Noch werde etwas gesucht, das nur das Gefühlszentrum ansteuere. Jeder Psychiater sei auch verpflichtet, die niedrigste Dosierung zu verschreiben. Hochdosierte "Neuroleptika" könnten zu Volumenverlust in bestimmten Hirnregionen führen. Beruhigen konnte die Referentin ihre Zuhörer mit der Feststellung: "Antidepressiva machen keine Gedächtnisstörungen". Auch über alternative Therapien wurde gesprochen. Grundsätzlich gebe es einen Zusammenhang zwischen stressarmem Milieu und Vermeidung einer Psychose. "Die gute alte Soteria (reizarme Begegnungsstätte) ist wieder im Kommen", stellte Dr. Klupp dazu fest. Emotionale Entspannung führe auch zu einer Verringerung der Medikamentendosis. Zudem sei eine freundliche Behandlung der Patienten in den Kliniken besonders wichtig.Auch die familiäre Umgebung habe Einfluss auf das Befinden. "Doch die Familie alleine macht noch keine Psychose", sagte die Ärztin. Moderiert wurde das Psychose-Seminar durch Sabine Frischholz vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas und von Inge-Anna Bergmann vom Verein "Irren ist menschlich". Kooperationspartner sind die VHS und die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft