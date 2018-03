Im Schneegestöber ist es nicht gleich offenbar geworden. Nun aber steht fest: Beide Störche scheinen nahezu gleichzeitig vor dem vergangenen Wochenende auf dem Alten Schulhaus gelandet zu sein. Das jedenfalls hat Storchenhorstbetreuerin Helga Bradatsch beobachtet. Und das wirft Fragen auf. Zum Beispiel die, ob die Vögel ihren Winter gar gemeinsam im Süden verbracht haben, obwohl die Störchin bereits Mitte August aufgebrochen und ihr Meister Adebar erst im September die Flatter gemacht hatte? Oder haben sich die beiden einfach ganz fest für diese Tage auf ein Wiedersehen in Weiden verabredet? Wie auch immer: Alles scheint nach Plan zu laufen. Gerade machen es sich Meister Adebar und seine Holde im Horst gemütlich. Verstehen sie sich gut, wird der Nachwuchs nicht mehr lang auf sich warten lassen. 2017 war es in der ersten Maiwoche so weit.