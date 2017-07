Die Tagesordnung eh schon proppenvoll. Dazu neue Zusatzpunkte ohne Ende. Zumindest zwei Stadträten ist das zu viel des Guten. Sie proben den Aufstand, wollen eine weitere Sitzung, um alles sorgfältig abarbeiten zu können. Doch Bürgermeister Jens Meyer bleibt hart. Er paukt das Programm des Bauausschusses durch. Aus gutem Grund.

Rabatt bei Parkplätzen

Schon der Start verzögert sich. Zum Ortstermin an der Mooslohstraße kommen vier Stadträte zu spät. Sie haben das Nadelöhr Kolpingplatz nicht eingeplant. Alle anderen warten in der Sonne. Vor einem Jahr hatten sie die beiden Zweifamilienhäuser bereits im Grundsatz abgesegnet. Nun werden erneut Eindrücke gesammelt, denn der Bebauungsplan gibt die rückwärtige Bebauung des "Schlauchgrundstücks", das hoch bis in den Grüngürtel am Rehmühlbach reicht, nicht her.Egal, was der Bebauungsplan sagt: Das Grundstück sei für die Bebauung mit einem zweiten Haus prädestiniert, betont Stefan Rank (Bürgerliste). Hildegard Ziegler, die Sprecherin der SPD-Fraktion im Bauausschuss, hätte sich hingegen eine "defensivere Gestaltung" des zweiten Hauses gewünscht. Es sei einfach "auf den Hang" gesetzt worden, überrage die Bebauung unten an der Mooslohstraße um ein Geschoss. Dennoch passe das Vorhaben "in den Gesamtzusammenhang". Auch Alois Lukas plädiert für die Nachverdichtung. Bürgermeister Jens Meyer (SPD) verweist auf die "baurechtlichen Beschränkungen". Nur Karl-Heinz Schell (SPD) stimmt schließlich mit ihm gegen die Baugenehmigung.Zurück im Rathaus sträuben sich Schell sowie Markus Bäumler (CSU), auch noch ein halbes Dutzend von Zusatzpunkten auf die übervolle Tagesordnung zu nehmen. Sie wollen eine weitere Sitzung noch vor der Sommerpause. Meyer meint, dass dazu schon jetzt hätte eingeladen werden müssen. Die Entscheidungen vor den Ferien drängten, da die Bürger schnell ihre Projekte starten wollten. Dass die Juli-Sitzungen deshalb anstrengend seien, sei nicht neu.Nach mehreren Anläufen nahm das Vorhaben von Dr. Andreas Wies (zwischen Schabner- und Schabner-Straße) wichtige Hürden. Und zwar mit Hilfe von Baudirektor Albert Dischinger. Der stellvertretende Leiter des Sachgebiets Siedlungs- und Wohnungswesen an der Oberpfalz-Regierung betont, dass beim sozialen Wohnungsbau durchaus "Rabatt" bei den geforderten Stellplätzen gewährt werden kann. Er empfahl das "Regensburger Modell": Dort wird bei Sozialwohnungen auf ein Drittel der zu schaffenden Parkplätze verzichtet.Für den geplanten Neubau auf dem Areal des ehemaligen Autohauses Wies in der Bahnhofstraße bedeutet dies, dass von den ursprünglich für Studentenwohnungen, Sozialwohnungen und freier Wohnungen nötigen 30 Stellplätzen nur 21 nachgewiesen werden müssen. 16 Stellplätze kann Wies in der Tiefgarage bauen, fünf darf er ablösen.Überaus charmant und couragiert propagierte Dischinger den Wohnungspakt Bayern. "Wir haben Geld in rauen Mengen." 40 Millionen für die Oberpfalz. Bisher gehen 80 Prozent nach Regensburg. Er habe sich vorgenommen, so Dischinger, auch Amberg und Weiden groß in die Förderung zu bringen. "Hochinteressant bei 300 Euro Zuschuss pro Quadratmeter Wohnfläche und verbilligten Darlehen." Wohnraum werde gebraucht, für Investoren sei mehr als die "schwarze Null" möglich. Jeder könne einsteigen. Die Regierung helfe bei der Optimierung der Pläne.