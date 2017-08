Doppelter Erfolg für das Running-Snail-Racing-Team, das Rennwagenprojekt der OTH Amberg-Weiden. Im tschechischen Most raste der OTH-Bolide zum Gesamtsieg in der Klasse der elektrischen Fahrzeugen. Eine Woche später folgte der Höhepunkt der Rennsaison in der Formula Student Germany. Auf der früheren Formel-1-Strecke in Hockenheim nahmen 35 internationale Teams mit ihren Elektro-Rennern teil. Es standen einige namhafte Elite-Unis an der Startlinie. Für das Team einer Hochschule in der Größe der OTH Amberg-Weiden war es bereits ein großer Erfolg, überhaupt hier anzutreten. Das reichte der OTH-Truppe aber nicht: Mit dem RS17, wie der Flitzer heißt, punktete sie in vier Kategorien - Platz drei.

Mit seinem elektrischen Rennwagen nimmt das Running-Snail-Racing-Team seit vier Jahren erfolgreich an der "Formula Student" teil, dem weltweit größten Konstruktionswettbewerb für Studierende. Der RS17 ist der mittlerweile fünfte Elektro-Renner, den die "Snails" auf die Räder gestellt haben. Mit der Entwicklung begann das Team im Oktober 2016. Anfang 2017 wurde der Wagen zusammengebaut.