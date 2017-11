Schnell verduften wollte ein Weidener am Freitagnachmittag aus einer Parfümerie. Laut Polizei hatte ihn das Personal beobachtet, wie er Duschgel im Wert von 37,99 Euro auspackte und in die Jackentasche steckte. Als er bemerkte, dass er gesehen wurde, "legte er den Gegenstand zurück ins Regal und wollte kurzerhand die Drogerie verlassen". Drei Zeugen stellten sich ihm in den Weg, woraufhin der Mann zu laufen begann.

"Einer der Zeugen zeigte jedoch Zivilcourage und packte zu", schreibt die Polizei weiter. Er konnte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, obwohl sich dieser erheblich dagegen wehrte. Ob sich der Weidener auch wegen versuchter Körperverletzung gegenüber dem Zeugen verantworten muss, sollen Videoaufnahmen zeigen.