Nach einer längeren Pause beginnt wieder die Zeit der "Sünde", diesmal mit einer Swag-Session am Freitag, 17. November, im Pop-Up-Club im Hinterhof des Josefshauses in der Asylstraße. Simon Grohé bringt aus Köln soulige Rap-Tracks mit, Songs ohne plumpe Parolen, dafür voller nachdenklicher Gegenwartsbetrachtung und ehrlicher Wehmut darüber, dass es nicht so läuft, wie es laufen könnte. Mit ähnlicher Geisteshaltung, aber mehr Punk, eröffnet Christian Neiting alias "El Porno" den Abend.

Einlass ist um 19.30 Uhr, los geht es um 20.30 Uhr.