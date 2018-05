Raub, Überfälle, Drogen - eineinhalb Stunden dauert es, bis die Richter Marcus Fillinger und Gerhard Heindl alle Vorstrafen von Pavel S., angeklagt wegen des Banküberfalls in Tännesberg, verlesen haben. Dann bringt ein Experte Klarheit zu der Frage: War die Waffe, die er benutzt hatte, schussfähig?

Neun Zeugen sagen am dritten Verhandlungstag vor dem Schöffengericht im Fall Pavel S. aus - zwei Opfer des Banküberfalls in Kolkwitz, fünf ermittelnde Polizeibeamte und ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes aus München. Der 39-jährige Experte untersuchte mit Kollegen die Waffen, die Pavel S. und sein Komplize beim Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale in Tännesberg am 4. September 2015 bei sich hatten. Sie zielten damit auf eine Bankangestellte und eine Kundin, erbeuteten rund 7200 Euro. "Bei den Waffen handelte es sich um eine halbautomatische Selbstladepistole, Kaliber 7,65 Millimeter, - also eine scharfe Waffe - und eine Schreckschusspistole", informiert der Mitarbeiter des LKA.Der 39-jährige soll die Frage klären, die das Gericht seit dem ersten Verhandlungstag beschäftigt. Pavel S. hatte ausgesagt, er habe die scharfe Waffe im Vorfeld "schussunfähig" gemacht, da bei dem Raubüberfall "niemand verletzt werden sollte". "Die Selbstladefunktion hat bei der scharfen Waffe nicht funktioniert. Das bedeutet, dass eine Patrone verschossen werden konnte, eine zweite konnte jedoch nicht nachrutschen. Es war also nur ein Schuss möglich." Ähnlich sei der Zustand der Schreckschusspistole gewesen. "Auch hier war die Funktion Halbautomatik nicht gegeben. Ein Schuss. Ein weiterer wäre nicht möglich gewesen."Doch wie ist es passiert, dass die Patrone in der Reinmetallpistole um 180 Grad gedreht im Lauf lag? "Das Projektil hat Richtung Schlagbolzen gezeigt. Wie kann das sein?", fragt Fillinger den Experten. Um das zu klären, wird die Tatwaffe mit Munition in den Gerichtssaal gebracht. Auch der Angeklagte Pavel S. tritt in Fußfesseln vor, während der LKA-Sachverständiger die Waffe begutachtet. Zum ersten Mal sieht der 37-jährige Tscheche die Pistole wieder, die er vor rund drei Jahren in Tännesberg benutzte."Eines ist sicher. So kann die Waffe auf keinen Fall abgefeuert werden. Die Patrone würde nicht herauskommen. Das bedeutet: Kein Schuss." Ob das Geschoss absichtlich falsch in die Waffe gelegt oder sich durch "falsches Laden" gedreht habe, "das kann man nicht mit Sicherheit sagen". Jedoch sei Variante zwei eher unwahrscheinlich. Pavel S. äußerte sich nicht erneut dazu, wie er die Tatwaffe manipuliert habe.Im Vorfeld erläuterte der Angeklagte dem Gericht, dass er "als ehemaliger Fremdenlegionär genau weiß, wie man so etwas macht, ohne, dass es jemand auf den ersten Blick merkt". Bei seiner Aussage am ersten Verhandlungstag in der vergangenen Woche erklärte er, warum er die Waffe "unbrauchbar" gemacht habe. "Oldrich Z. wollte unbedingt eine scharfe Pistole. Er wollte vorbereitet sein, um jeden Preis wieder aus der Bank kommen." Doch Pavel S. betont, dass er nicht wollte, dass einer der Beteiligten verletzt werde. "Das war nicht unser Ziel."