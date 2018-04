Noch bevor die letzten Strahlen der Sonne im Weidener Westen blitzten, haben Rauchwolken im Merkelsteig am Montag den Abendhimmel verdunkelt: Im hinteren Gelände, direkt am Altarm der Schweinnaab, stand ein Gartenhaus in Flammen und brannte komplett aus.

Nach Angaben der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz (ILS) breitete sich das Feuer auch auf ein weiteres Gartenhaus aus. Dieses wurde beschädigt. Den anfänglichen Verdacht auf Explosionen von Gasflaschen bestätigte die Feuerwehr nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben etwa 20 000 Euro. Die Polizei Weiden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.