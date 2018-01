21 Fälle des Erwerbs sowie einen Fall des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wirft Staatsanwaltschafts-Gruppenleiter Hans- Jürgen Schnappauf einem 33-Jährigen aus Weiden vor. Im Juni letzten Jahres soll der Mann knapp 80 Gramm Marihuana an einen 25-Jährigen verkauft haben.

Ins Fadenkreuz der Rauschgiftermittler war er gekommen, als einer seiner "Kollegen" im November 2017 von der Polizei festgenommen worden war. Mit jenem 25-Jährigen hatte ein verdeckter Ermittler aus Regensburg zwei Scheingeschäfte abgewickelt. Bei seiner Festnahme hatte er die 80 Gramm dabei und gestand, dass er sie von dem Weidener gekauft hatte. Er habe auch den Übergabeort - die Wohnung des Verheirateten - genannt und ihn auf einem Foto zweifelsfrei identifiziert, berichtete ein Polizist als Zeuge. Ein Übriges ergab die Auswertung abgehörter Telefongespräche, in denen der Bauarbeiter bei einem Arbeitskollegen "Schokolade" orderte, in Rauschgiftkreisen ein Kennwort für braune, flache Haschisch-Platten.Vor dem Schöffengericht gab der Angeklagte am Donnerstag zu, mehrfach Kleinmengen weicher Drogen gekauft zu haben. Drei bis vier Gramm Haschisch - "je nachdem, wie viel Geld gerade dagewesen ist". Gelegentlich habe er auch etwas Rauschgift geschenkt bekommen, sagte der von Rechtsanwalt Martin Angerer vertretene Mann. Nach der Arbeit habe er abends immer wieder gerne Drogen konsumiert.Da sich der Hauptbelastungszeuge mittels eines ärztlichen Attests vor einer Zeugenaussage drückte, setzte Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl einen weiteren Verhandlungstermin an. Am Mittwoch, 31. Januar, um 10 Uhr wird der Prozess fortgesetzt.