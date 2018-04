"Abdu", so sein Spitzname, hätte sein Vertriebstalent besser nutzen können. Stattdessen zog der 23-Jährige ab dem Frühjahr 2016 in Nordbayern einen schwunghaften Haschischhandel hoch. Die Kunden waren zumeist aus dem arabischen Raum. Fast sechs Kilo soll der in Syrien geborene Palästinenser unters Volk gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er mindestens 32 325 Euro aus seinem Rauschgifthandel bezogen hat.

Seit Freitag steht "Abdu" in Weiden vor Gericht. Zu seinem Pflichtverteidiger Tobias Konze leistet sich der junge Mann als Wahlverteidiger Dr. Gunther Haberl. Vom Angeklagten selbst hört die 1. große Strafkammer - erstmals unter Vorsitz des neuen Landgerichtspräsidenten Gerhard Heindl - kein Wort. Nach einem Rechtsgespräch der Berufsjuristen legt er über Verteidigererklärung ein Geständnis ab. Die Anklage mit 51 Fällen wird im Gegenzug etwas gestutzt, etwa um Verkäufe an Kunden, gegen die selbst noch Ermittlungen laufen. Das Gericht stellt einen Strafrahmen zwischen 3 Jahren 9 Monaten und 4 Jahren 3 Monaten in Aussicht. Das Urteil fällt am Montag.Wichtiger Zeuge am Freitag war der Amberger Richter Christian Frey. Am dortigen Landgericht war im März ein Iraker zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 40-Jährige hatte im Asylbewerberheim in Amberg rund 1,5 Kilogramm Haschisch verkauft. Die Ware bekam er von "Abdu", der ihn gezielt für den Amberger Vertrieb angeworben hatte. Als dieser einwandte, sich mit Rauschgifthandel nicht auszukennen, habe der Angeklagte gesagt: "Ich werde dir alles lernen." Die Festnahme dieses Irakers hatte Anfang 2017 die Ermittlungen gegen "Abdu" aus Weiden ausgelöst. Das Ermittlungsverfahren der Kripo trug den Namen "Damaskus"."Abdu" selbst war erst in Amberg untergebracht und wurde im Februar 2017 in die Gemeinschaftsunterkunft in der Weidener Kasernenstraße verlegt. Tatsächlich lebte er bei Familienangehörigen in einer Wohnung im Stadtgebiet. Bei seiner Festnahme fand die Polizei dort 2800 Euro, 150 Gramm Marihuana und Haschisch sowie 100 Ecstasy-Tabletten."Abdu" soll seine Ware aus Hamburg und Berlin besorgt haben, möglicherweise von einem Verwandten. Einen Zeugen überrascht das nicht. "Die ganze Weiden bekommt von Norddeutschland", rief der 19-jährige Berufsschüler aus Syrien aus. Auch er habe Haschisch von "Abdu" bekommen - "vor der Berufsschule" - und weitergegeben. Im Gegenzug traf man sich am Wochenende "zum Rauchen". Schwacher Trost: "Wir haben nur an schulfreien Tagen geraucht." Ansonsten gibt sich der 19-Jährige ahnungslos. "Ich wusste gar nicht, echt." Von Richter Heindl verabschiedet sich der Zeuge salopp mit: "Alles klar. Tschühüß."Der forensische Toxikologe Dr. Bernd Schwarze aus Erlangen hat bei den sichergestellten Haschischplatten etwa 11 Prozent THC-Wirkstoffgehalt fest, was durchschnittlich ist. "Abdu" hat für 1 Kilo Haschisch 2500 Euro bezahlt. Für fünf Euro pro Gramm verkaufte er das Rauschgift weiter, also mit 100 Prozent Gewinn.