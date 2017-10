Eigentlich Lagerfeuerstimmung: Karl "Wyman" Zitzmann mit seiner wunderbaren Bluesharp gedankenversunken im Campingstuhl, Günter Kuran mit seinem tiefgründigen Gesang, Gitarrist Karl Hecht und Heinz Hertel am Bass. So sehen erste Lockerungsübungen der Band "Red Moon" zum Auftakt für die Konzertreihe auf der "Live Stage" im "Parapluie" aus. Das Quartett gab ein eher schüchternes Konzert gegen den Leistungsdruck und spielte herrlichen Gitarrenblues mit Hymnen vom Fließband. Kuran stellte mit zahlreichen Metaphern launige Querverweise zum Alltag her.

Für ein besonders angenehmes Ambiente sorgten Blues und Soul, zu dem sich Gäste und Zuhörer unterhalten konnten. Egal, ob vor der Bühne oder hinten an der Bar, nicht zu laut, aber doch deutlich vernehmbar. Kein Krawall-Rock, sondern stilsichere Musik, bei der die Seele baumeln darf.Alle fühlten sich in der vollbesetzten Lerchenfelder Musik-Kneipe wohl, wenn Kuran vom "Hoochie Coochie Man" sang, seiner Holden die "High Heel Sneakers" von den Füßen zog oder Wyman Zitzmann dem "Stormy Monday Blues" den Marsch blies: Wegtragende Klänge kamen an.