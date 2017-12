Kopfstände macht so manch einer kurz vor Weihnachten. Bei der Familie von Claudia Voit übte sich einst gar die Tanne im Kopfstand. Ist auch Ihr Weihnachtsbaum ein Hingucker? Oder ist er einfach nur herrlich geschmückt? Trägt er Ihre Lieblingskugel, eine mit Erinnerungen behaftete Spitze oder die unter viel Schweiß gefertigten Strohsterne? Das wollen wir sehen - und bitten um Bilder von Ihrem Baum oder von einem Detail davon mit dem Verweis, welche Familie in welchem Ort sich daran erfreut. Die Fotos an redws@oberpfalzmedien schicken. Eine Auswahl wird veröffentlicht. Danke fürs Mitmachen - und frohe Weihnachten! Bild: kzr