Reden mit Rupprecht

Wahlkampf ist - und so stellt sich CSU-Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht am Donnerstag, 31. August, gleich zwei Mal den Fragen der Bürger. Zunächst lädt die CSU-Senioren-Union zu einem Gesprächsnachmittag über seniorenpolitische Anliegen mit Albert Rupprecht ein. Dieser beginnt um 14.30 Uhr im Hotel "Zur Heimat". Senioren haben die Möglichkeit, in zwangloser Runde mit dem Abgeordneten über Anliegen der Senioren sowie allgemeine politische Themen zu diskutieren.

Termin Nummer zwei folgt am Abend. Der CSU-Ortsverband Weiden-Ost lädt zu einem politischen Biergartengespräch mit Rupprecht in den "Postkeller" ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Im direkten Gespräch mit dem Parlamentarier können die Besucher dann über aktuelle bundespolitische Themen diskutieren.