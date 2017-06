Reformation reloaded

Einmal in die Fußstapfen des Reformators Martin Luther treten und wirklich etwas bewegen - das möchte die Evangelische Jugend im Dekanat Weiden beim Jugendfestival "Knockin' on heaven's door". Anlass ist das 475-jährige Jubiliäum des Thesenanschlags.

(pebr/psdr) Ganz Bayern erinnert am Samstag, 1. Juli, mit Veranstaltungen an das Reformationsjahr. "Klar war, wir wollen in Weiden auch dabei sein", sagt der Weidener Diakon und Dekanatsjugendreferent Thomas Vitzthum bei einem Pressegespräch. Statt trockenen Vorträgen sollte es aber ein "spielerischer" Zugang zu Luthers Vermächtnis sein, erklärt Öffentlichkeitsreferentin für das Dekanat Weiden Susanne Götte. Luthers Grundbotschaft sei es, Dinge klar zu benennen, anzusprechen und Mitmachdemokratie für alle zu leben. Da läge es nahe zu überlegen, wo heute Türen zur Reformation geöffnet werden müssten, so Vitzthum.Das nahmen mehr als 60 Gruppen, Einrichtungen, Familien und Vereine der gesamten nördlichen Oberpfalz wörtlich und gestalteten bislang über 70 Türen für eine zukunftsfähige und tolerante Gesellschaft. Die Türen werden am 1. und 2. Juli beim Jugendfestival und den Serenaden im Max-Reger-Park ausgestellt. Weitere Türen werden vor Ort gestaltet. Am Ende sollen 95 Türen in Anlehnung an die 95 Thesen Luthers entstehen. Zusätzlich bietet das Dekanat ein Programm mit Musik, Kunst und Sport für Menschen jeden Alters. Besonders die regionalen Bands sollen Kinder und Jugendliche anlocken, meint der 20-jährige Vorsitzende der Dekanatsjugendkammer, Timmy Joe Schlesinger. Finanziell gefördert wird das Projekt vom Bundesfamilienministerium mit dem Programm "Demokratie leben!" sowie durch "Andere Zeiten e.V - Initiativen zum Kirchenjahr". Partner holte sich die Evangelische Jugend auch mit "Dr. Loew - Soziale Dienstleistungen", dem Netzwerk Inklusion Landkreis Tirschenreuth und dem Evangelischen Bildungswerk an ihre Seite.Samstag, 1. Juli:13 Uhr: Opening, 13.30 Uhr : Auftritt der Band"Stolen Josie", 16 Uhr: Auftritt des Bezirks-Posaunenchors Weiden, 17 Uhr: Überraschungsaktion mit Schirmherr OB Kurt Seggewiß und Dekan Wenrich Slenczka. "Das wird witzig", sagt Susanne Götte. Mehr will sie vorab nicht verraten, 17.17 Uhr: Bayernweites Glockenläuten und Auftritt des Bezirks-Posaunenchors Weiden , 18 Uhr: Aufritt der Band "404 Whizzkids", 20 Uhr: Auftritt "DJ Neth".Sonntag, 2. Juli:10 Uhr: Familiengottesdienst am Pavillon mit der Kirchengemeinde St. Michael im Max-Reger-Park, 11.15 Uhr: Auftritt der Band "Stolen Josie", 12.30 Uhr: Auftritt "Granny is Back", 16 Uhr: Serenade der Stadt Weiden mit ADTV-Tanzschule Höllriegel und klassischen sowie lateinamerikanischen Tänzen. Die gestalteten Türen sind auch hier ausgestellt.Weitere Informationen auf der Internetseite www.ej-weiden.de.