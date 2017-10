Weiden/Neustadt. Zum 500. Mal jährt sich die Reformation der Kirche. Das Jubiläum am Dienstag, 31. Oktober, ist einmalig ein bundeseinheitlicher Feiertag. Gefeiert wird im ganzen Land. Die interessantesten Feste in unserer Region verrät Susanne Götte vom evangelischen Dekanat Weiden.

Viele Veranstaltungen stimmten bisher schon auf das Reformationsfest ein. Nicht nur musikalisch ist einiges geboten, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Denn, so erkannte schon Martin Luther: "Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod."Einen kurzweiligen Abend erleben die Gäste am Samstag, 28. Oktober, ab 17 Uhr im Gemeindesaal in Püchersreuth. Die Kirchengemeinde lädt zum Lutherzoigl ein. Der Kanzler der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden, Ludwig von Stern, wird wie einst Luther eine Tischrede halten. Susanne Götte: "Das Lutherzoigl ist eine besonderes Veranstaltungsformat, das nur im Dekanat Weiden stattfindet."Am selben Tag muss auch in der Michaelskirche in Weiden keiner verhungern oder verdursten. "Iss, was gar ist, trink, was klar ist, red, was wahr ist" - so lautete ein anderer Ausspruch Luthers. Genau nach diesem Motto wird eine lange Tafel mit vielen Köstlichkeiten wie zu Luthers Zeiten aufgebaut. Es darf gegessen, getrunken, geredet und gelacht werden. Beginn ist am 28. Oktober um 19 Uhr. Karten für 38 Euro (inklusive Essen und Getränke) sind im Vorverkauf im evangelischen Pfarramt von St. Michael unter der Nummer 0961/4701577 erhältlich.Am Reformationstag selbst, 31. Oktober, stehen drei wichtige Termine auf dem Programm. Ab 10 Uhr führt die Kantorei Weiden unter der Leitung von Hanns-Friedrich Kaiser die Kantate "Eine feste Burg ist unser Gott" von Johann Sebastian Bach (BWV 80) in der Michaelskirche auf. Das Werk basiert auf dem bekannten gleichnamigen Choral aus der Feder von Martin Luther. Die Predigt hält Dekan Wenrich Slenczka.Die drei evangelischen Gemeinden im Stiftland feiern ab 9.30 Uhr gemeinsam einen Abendmahlsgottesdienst in der Erlöserkirche Tirschenreuth. Anschließend sind alle Gäste zu einem Empfang eingeladen.Ein ganztägiges Programm für Jung und Alt wird in der Dreieinigkeitskirche in Neustadt am Kulm geboten. Gleich fünf evangelische Gemeinden feiern hier zusammen einen kleinen Kirchentag . Schon um 9.30 Uhr wird parallel zum Abendmahlsgottesdienst ein Gottesdienst mit Kinderabendmahl stattfinden. Auch hier muss keiner Hunger leiden. Im Festzelt neben der Kirche gibt es allerlei regionale Köstlichkeiten. Zusätzlich gibt es ein reiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Spieleaktionen, Ausstellungen und vielem mehr. Die ökumenische Abschlussandacht um 16 Uhr gibt dem Feiertag ein würdiges Ende.Weitere Programminfos auf der Internetseite des evangelischen Dekanats:dekanat-weiden-evangelisch.de