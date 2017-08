"Das Gelbe vom Ei war's nicht. Aber wir haben ja insgesamt elf Tage." Chef-Schausteller Gerhard Donhauser gibt sich am Sonntag beim Eröffnungswochenende des 119. Volks- und Schützenfests optimistisch.

Freitag Regen, Samstag durchwachsen. "Kalt und nass war's. Aber heute passt es." Jetzt setzt er auf die kommenden Tage, die besser werden sollen. Vor allem auf den Feiertag Mariä Himmelfahrt am Dienstag, 15. August. "Wenn's da läuft, kriegen wir alles wieder in den Griff." Für Donhauser liegt das ideale Schaustellerwetter bei "25 Grad und a wengerl an Wind."Susann Steffen vom "Devil Rock" zeigt sich rundum zufrieden. "Der Sonntag zieht nicht unbedingt unser Publikum an. Da kommen die Familien." Ihr rasantes Überschlag-Fahrgeschäft richtet sich an die Jugend. "Und die ist abends da. Wir sind auf die Abende angewiesen." Auch Platzmeister Hans Blum kann dem Fest Positives abgewinnen. "Passt!" Fürs Wetter könne keiner was. "Freitag war ganz grausam, wegen des Dauerregens." Der Samstag habe trotz des miesen Wetters für sein Kinderkarussell ein einigermaßen gutes Geschäft gebracht."Dass bei solch einem Wetter die Umsätze nicht ganz so sind, wie man sie eigentlich gern hätte, ist klar." Es sollen ja bessere Tage kommen, setzt er auf die Wetterprognosen. "Wir hoffen, dass die Leute dann auch Lust aufs Volksfest bekommen." Wichtige Umsatztage seien traditionell Mariä Himmelfahrt und der Familientag am Mittwoch. Festwirt Josef Ebnet schiebt dem Wetter allein die Schuld für die Umsatzeinbußen in die Schuhe. Tagsüber sei das Publikumsaufkommen am Eröffnungswochenende sehr verhalten gewesen. "Abends sind dann die Leute schon gekommen." Die Prognosen: "Dienstag Sonne, dann wieder . . .". Aber es kommt ja noch das Feuerwerk.