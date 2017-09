In einem Garten in der Herrmann-Hesse-Straße lagerte ein Weidener abmontierte Regenfallrohre. Als er die vier Rohre am Samstag um 17 Uhr wieder am Wohnhaus anbringen wollte, waren sie verschwunden. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mitte August diesen Jahres bis zum 23. September. Der Wert der Rohre liegt im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise dazu nimmt die Polizei Weiden unter Telefon 0961/401-321 entgegen.