Rehbühlschule feiert

"Willkommen, liebe Leute": Mit diesem Lied begrüßte die AG Musik alle in der Turnhalle zum Sommerfest der Rehbühlschule. Weitere Aufführungen zeigten die verschiedenen Klassen und die AG Tanz. Das war aber noch längst nicht alles, was - auch dank der Lehrer sowie der Hilfe von Eltern und dem Elternbeirat - geboten war. Im Schulhaus und im Freien waren ganz unterschiedliche Stationen aufgebaut. So durften sich die Schüler bei der Sprunggrube auf Schatzsuche begeben, auf Dosen werfen, ihr Geschick beim Eierlauf oder beim Sackhüpfen unter Beweis stellen. Selbst "Wintersport" war bei sommerlichem Wetter möglich: beim Holzskilauf auf dem Rasen.