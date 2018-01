Holl wird als erster Referent der neuen Vortragsreihe des Freundeskreises Weiden der Evangelischen Akademie Tutzing über Stadtentwicklung in der Antike sprechen und dabei auch Bezüge zur Urbanisierung heute herstellen. Zwei Jahre lang hat Holl zu diesem Thema recherchiert. Die Rückkehr nach Weiden sei für ihn mit zahlreichen wunderbaren Erinnerungen verbunden, erzählt Holl. Fast alle seiner damaligen Wegbegleiter seien nicht mehr im aktiven Dienst, viele nicht mehr am Leben. Auch an andere Details aus der damaligen Zeit erinnert sich Holl. So war er Mitgründer der Weidener Gruppe von Amnesty International und arbeitete im Kirchenvorstand von St. Michael.Schmunzelnd erzählt er auch von seiner Zeit als Pfarrer in Vohenstrauß und seinen Erlebnissen in der Simultankirchen-Situation in Altenstadt bei Vohenstrauß. Mit seiner damaligen Ehefrau wohnte Holl in Bechtsrieth, weil, wie er sagt, im damaligen Weiden keine passende Wohnung zu finden gewesen wäre. Der berufliche Weg führte den Pfarrer ab 1985 zum Bundesgrenzschutz nach Schwandorf, Nabburg und Deggendorf. Bis zu seinem Ruhestand 2006 war Holl schließlich Gemeindepfarrer in Mindelheim.