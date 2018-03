Nach 27 Jahren als Vorsitzender der Reitsportgemeinschaft gibt Reiner Moritz sein Amt an Kathrin Müller weiter. 165 Mitglieder stärken ihr den Rücken.

Ehrungen Die Nadel in Gold mit Silberkranz erhielten Christiane und Renate Hausner für 35 Jahre Mitgliedschaft. 30 Jahre bei der Reitsportgemeinschaft ist Giulia Ferrandino, 10 Jahre Susanne Ziegler. Die Bronzenadel für 5 Jahre Treue ging an Regina Spieler. (kzr)

Ohne Gegenstimmen wurde Müller in der Jahreshauptversammlung zur Vorsitzenden gewählt. Josef Wenzl ist ihr neuer Stellvertreter. Schatzmeisterin bleibt Kerstin Hofmann, Schriftführerin ist weiterhin Andrea Nicklas, ihr hilft Michaela Mages. Technischer Leiter bleibt Gerhard Scholz. Neu sind die Jugendwarte Astrid Stöhr, Melanie Moller und Pia Wenzl. Neu gewählt wurden auch Julia Bäumler, Amelie Schreiber, Maja Wagner und Lara Lang als Jugendvertreter.Erstmals wurden Steffi Neuber und Jennifer Neuber zu Revisoren bestimmt. Rainer Moritz, Thomas Weber, Steffi Neuber, Jennifer Neuber und Stephanie Huckele sind die neuen Beisitzer, sie arbeiten mit Steffi Friedl, Günter Friedl und Renate Friedl zusammen."Aktuell sind 165 Mitglieder im Verein, davon 60 Jugendliche", informierte Reiner Moritz. Er erinnerte an das 20. Übungsturnier, bei dem es galt, 8 Prüfungen und 160 Starts zu absolvieren. "Beim 45. Reit- und Springturnier haben wir auf der Wenzl-Anlage 510 Nennungen in 13 Prüfungen abgearbeitet", sagte Moritz. Dazu habe sich der Kauf eines größeren Zeltes gelohnt. Gesellig sei es zugegangen beim Faschingsreiten mit den Jugendlichen und bei einem Zeltlager, das wegen des schlechten Wetters mit Liegen und Matratzen im Reiterstüberl stattfand. Moritz dankte Pia Wenzl für den Schulbetrieb und Stallhalter Josef Wenzl. "Heuer feiert der Verein sein 50jähriges Bestehen - am 6. Mai feiern wir das zwei Tage lange", kündigte er an.Ausgezeichnet für ihre Turniererfolge bei Reiterwettbewerben wurden: Steffi Friedl, Leonie Ertl, Natscha Ach, Uli Kick, Lara Moller, Lara Lang, Amelie Kittler, Anna Braun, Emily Bauer, Laura Wild, Hannah Wulfänger, Yvonne Stöhr, Emma Lindner, Elena Fischer, Tabea Schertl, Anna Schröfl, Maja Wagner, Barbara Dreythaler, Amelie Schreiber, Selina Mehringer, Julia Bäumler, Laura Wenzl und Christoph Schönherr.