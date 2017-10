Eine Steinmauer oberhalb des Stock-Anwesens in Tröglersricht. An Rebstöcken hängen noch vereinzelt rote runzelige Trauben. Die von den Wespen angefressenen Früchte haben es nicht ins Weinfass geschafft. Richtig gelesen: Es gibt Rebstöcke im Weidener Osten. Reinhold Stock ist unter die Winzer gegangen. Sein Produkt: Ein echter "Tröglersrichter Südhang".

Opa als Lehrmeister

Der richtige Schnitt

Als der Zimmerermeister seine 40 Rebstöcke vor acht Jahren im Großraum Mainz eingekauft hat, sollten sie ihm nur als Sichtschutz dienen. Natürlich hatte er sie schon ein bisschen auch unter dem Aspekt erworben, vielleicht mal Hobby-Winzer zu werden. "Schon damals habe ich auf mehltauresistente Sorten geachtet." Denn: "Mein Vater hat das vorher schon gemacht, allerdings im kleinen Stil." Stock: "Dadurch, dass wir jetzt 40 Stöcke haben, kommen schon bis zu 200 Liter Wein im Jahr zusammen."Seit sechs Jahren tragen seine Rebstöcke Früchte. Seitdem keltert er seinen eigenen Wein in Plastikfässern. "Heuer fällt die Ernte etwas geringer aus." Warum? "Die einen waren frühreif, die anderen spätreif und viele wurden von den Wespen angefressen. Aber dafür haben wir heuer einen relativ guten Wein." Stock lacht: "Damit können wir Weiden am See Konkurrenz machen."Allerdings heuer nur mit rund 60 Flaschen. Mehr haben Wetter und Insekten nicht hergegeben. Veredelt werden seine Weine durch bestimmte Hefesorten. Im letzten Jahr erzielte er dadurch fünf Geschmacksrichtungen. Von Tokay über Sherry bis zum Burgunder. "Dieses Jahr gibt es nur Burgunder".Was nicht für die Weinproduktion geeignet ist, wird ebenfalls mit Hefe versetzt und dann in die dorfeigene Schnapsbrennerei weitergereicht, die Alois Lukas betreibt. "Unser Selbstgebrannter bringt bis zu 70 Prozent." Die Schnapsausbeute sei allerdings gering und liege bei rund fünf bis sechs Litern pro Jahr. "Aber fruchtig und kopfschmerzenlos ist er."In den öffentlichen Verkauf kommt der Stock-Wein nicht. Er ist eher was für den Hausgebrauch. "Im Augenblick bekommt ihn darüber hinaus nur eine auserwählte Kundschaft." Der Wein schmeckt trocken und fruchtig. "Lieblich ist er nicht. Dazu fehlt uns definitiv die Sonne." Deshalb zuckert Stock seinen Wein leicht nach, um die fehlende Kraft der Sonne auszugleichen. Wenngleich die Hanglage in Tröglersricht für den Weinanbau durchaus geeignet sei. Da kommen wir schon an die Anbaugebiete bei Würzburg ran." Die Steinmauer tue ein Übriges, weil der Stein Wärme speichere und nachts an die Rebstöcke abgebe. "Der Wein braucht diese Nachtwärme." Stock ist Hobby-Winzer. Was er weiß, hat er in Büchern und auf Google nachgelesen. "Das Weinstockschneiden hat mir mein Opa beigebracht." Dekan Georg Wenzel stammte aus dem Weinanbaugebiet Siebenbürgen.Die Winzerei ist ein arbeitsintensives Hobby. Deshalb sei er wohl einer von nur wenigen Weinanbauern in der Region. "Ich kenne einige, die auch winzern wollen." Aber: "Da stehst du schon mal den ganzen Sonntag am Stock und schneidest und pflegst." Jetzt in den kommenden Wochen muss Stock wieder alle Stöcke zurück schneiden. "Schneidest du zu viel weg, hast du im nächsten nur den halben Ertrag. Die tragen immer nur im zweijährigen Trieb.""Wir ernten selber, wir pressen selber aus, wir füllen in Flaschen ab und verkorken." Nach dem Ansetzen müsse der Wein dann überwacht werden. Er dürfe keinesfalls Sauerstoff ziehen. Die Apparaturen befinden sich im Keller. "Irgendwann kommt der Zeitpunkt zum Abschmecken." Stock: "Das Ergebnis fällt immer anders aus. Wir bekommen nie denselben Wein wie im letzten Jahr." Über den Unterschied entscheide die Hefesorte, die zugesetzt werde. Auch der Korken gebe ihm eine spezielle Note. "Der Tröglersichter Südhang hält mindestens zehn Jahre." Hobby-Winzer Stock: "Würde ich Arbeit und Kosten umrechnen, müsste ich für die Flasche 20 Euro verlangen."