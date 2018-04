Das schöne Wetter treibt auch die Freizeitreiter wieder ins Gelände. Da kann es schnell passieren, dass auffliegende Enten, Hunde oder Spaziergänger Pferd und Reiter erschrecken. Die Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft Moosbürg (RFZG) lud deshalb die benachbarten Reitvereine zum "Sicherheitstraining" für Mensch und Tier und zu einem Übungsturnier ein.

Die Richterinnen Gabi Popp aus Sinzing und Christine Irl aus Schwarzenfeld kommentierten und benoteten die Ritte der Teilnehmer. Neben traditionellen Dressurprüfungen, wie Reiterwettbewerb oder Dressurreiterprüfung, wurde auch eine Gelassenheitsprüfung durchgeführt. Hier musste das Pferd zehn verschiedene Aufgaben absolvieren und etwa über eine Wasserplane gehen, an einem auf- und abgespannten Regenschirm vorbeigehen oder an einer Hecke vorbeireiten, aus der Bälle herausrollten. Alle Teilnehmer bestanden mit Bravour. Teilgenommen hatten neben dem Gastgeber auch der Ponyhof "Heilig Haus", der Reitverein Moosbach und die Reitsportgemeinschaft Weiden. Alle diese Übungen dienen hauptsächlich dem Freizeitreiter, der gerne mit Pferd in der freien Natur unterwegs ist, um es "geländesicherer" zu machen. Die Reiter nahmen die Tipps gerne an.