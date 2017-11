In der Veranstaltungsreihe "Religionen stellen sich vor" im Begleitprogramm zur Ausstellung "Weltreligionen" war die katholische Kirche an der Reihe. Pfarrer Markus Schmid von St. Josef stellte zunächst den Satzteil des Glaubensbekenntnisses "die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen" in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

"Katholisch heißt, dass von Anfang an alle eingeschlossen sind", sagte der Pfarrer. Damit solle allerdings niemand von anderen Kirchen abgeworben werden. Auch die evangelische Kirche bekenne sich zu "der einen christlichen Kirche". Zum Begriff Kirche sagte er: "Christus, der Auferstandene lädt ein, Kirche zu sein." Die Kirche habe den Auftrag, auf Gott aufmerksam zu machen, um den Menschen zum Heil zu verhelfen.Ausführlich ging der Pfarrer der Frage aus dem Zuhörerkreis nach: "Warum tut sich die katholische Kirche mit der Ökumene so schwer?" Zunächst meinte er, dass es in den vergangenen Jahren schon viel Fortschritt gegeben habe. Auch habe das Reformationsjahr neue Impulse gesetzt. Dabei sei das "Christus-Fest" in den Vordergrund getreten. Und schließlich kam der Hinweis, dass es an der "Basis" mehr Gemeinsamkeiten gebe, als "oben". Katholisch zu sein sollte man nicht auf "die Hauptamtlichen reduzieren". Es gebe Bischöfe "ganz rechts" und "ganz links". Als seine Mutmaßung bezeichnete er die Annahme: "Vielleicht haben auch viele Angst, etwas zu verlieren." Schmid zitierte Taizé-Prior Frère Alois: "Alle Christen sollten sich unter ein Dach stellen.""An sich gibt es keine theologischen Unterschiede zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche." Es gehe hauptsächlich um die Formen, den Glauben zu leben und um Traditionen. Ein weiterer Komplex im Dialog mit dem Publikum betraf Kirchenaustritte und den rückläufigen Einfluss der Kirchen auf die Menschen. "Es gibt tatsächlich eine Entkirchlichung in dieser Gesellschaft", meinte auch Schmid. Die Menschen wollten sich weniger als früher an die Kirchen binden. Generell würden immer weniger Bindungen eingegangen, darunter litten Vereine und Jugendverbände.Für Schmid gibt es kein Geheimrezept, um diese Situation zu verändern. Auf jeden Fall sei Kirche kein Selbstzweck, sondern "Mittel zum Zweck". Insgesamt sieht Schmid die Notwendigkeit, "an vielen Stellen zu bauen". Jeder einzelne Christ sei gefragt, "Mission zu machen und Beispiel zu geben". Dem Einwand aus dem Publikum, dass im Gottesdienst nicht die Sprache der Jugendlichen gesprochen werde, hielt Schmid entgegen: "Wir versuchen schon früh in der dritten Klasse, die Freude am Glauben zu vermitteln." Auch sei es für viele bereichernd, bei den Ministranten oder den Pfadfindern mitzumachen. Trotzdem gab der Pfarrer zu: "Ich leide auch an vielen Dingen in meiner Kirche."