(rns) Gegen Mitternacht beim Bürgerfest, zu einer Zeit, als nach Aussage eines Polizisten "der Alkohol bei allen Festbesuchern seine Wirkung zeigte", kam es zu einem Disput zwischen einer als Sicherheitskraft eingesetzten Frau und einem Rentner. Der 62-Jährige kam ihrer Aufforderung nicht nach, auf dem Oberen Markt eine Zufahrt frei zu machen. Der Streit wurde lauter. Der Mann nahm nach Aussage der Beteiligten eine aggressive Haltung ein. Ein Polizeihauptmeister ging dazwischen. Er erteilte dem renitenten Festbesucher einen Platzverweis.

Gegen Mitternacht zeigte der Alkohol bei allen Festbesuchern seine Wirkung. Aussage eines Polizeibeamten

Der Aufforderung, er solle "sich schleichen", kam der Weidener jedoch nicht nach. Daher entschloss sich der Polizist, ihn mit zur Dienststelle zu nehmen. Als der Angetrunkene sich weigerte, mitzukommen, mussten ihm drei Beamte Handschellen anlegen. Dagegen wehrte er sich vehement. Er schlug wild um sich, wurde aber gegen eine Hauswand gedrückt, überwältigt und schließlich gefesselt.Nach einer Stunde in der Ausnüchterungszelle hatte er sich beruhigt und durfte nach Hause gehen. Das dicke Ende kam nach: Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bekam er von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 1200 Euro zugeschickt. Gegen diesen legte er Einspruch ein und stand deshalb am Montag vor Strafrichter Hubert Windisch am Amtsgericht. Rechtsanwalt Tobias Konze sprach von einer "überzogenen Reaktion der Polizei". Sein Mandant höre auf einem Ohr nicht und habe sich nicht von der Sicherheitskraft anfassen lassen wollen. Außerdem habe er Schmerzen durch das harte Anfassen erlitten. Im Übrigen bedauere er den Vorfall. Ein 47-jähriger Polizeihauptmeister berichtete als Zeuge von dem mitternächtlichen Einsatz. Jegliche Eskalation habe man im Keim ersticken wollen, sagte er.Es sei zwar Kraftaufwand erforderlich gewesen, den Mann zu überwältigen. Dieser habe auch um sich geschlagen, jedoch nicht gezielt in Richtung der Beamten. Dass der Angeklagte die Aufforderungen nicht gehört oder nicht verstanden habe, hielt der Zeuge nicht für glaubhaft.Da der Widerstand, anders als eingangs angenommen, nicht so gravierend gewesen war, stellte Richter Windisch mit Zustimmung von Staatsanwalt Florian Bauer das Verfahren gegen den 62-jährigen nicht Vorbestraften ein. Als Auflage muss er 1200 Euro an die Deutsche Arthrosehilfe zahlen.