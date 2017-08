Die Reservistenkameradschaft Weiden ehrte beim Sommerfest verdiente Mitglieder. Stellvertretender Landesvorsitzender Werner Gebhard hob den selbstlosen Einsatz der Reservisten hervor. Vorsitzender Werner Holl dankte dem früheren Hüttenwirt Jürgen Weith, der sich verabschiedet hat. Peter Zielonka, Michael Meyer und Paul Wendt haben dies übernommen.

"Die Kameradschaft ist nur so lange erfolgreich, wie sich Mitglieder in die notwendige Arbeit einbringen", so Holl. Zusammen mit Gebhard ehrte er langjährige Mitglieder. Im Vorjahr feierte die Reservistenkameradschaft das 55-jährige Bestehen. 55 Jahre sind Paul Wendt und Johann Rockinger schon dabei. Für 40 Jahre erhielten Reinhold Lanzl, Klaus Malzer, Heinz Popel, Falk Schönau und Georg Steger die Urkunde. Ein Vierteljahrhundert ist Stefan Zrenner Mitglied, zehn Jahre Bernhard Lippe.Drei Kameraden werden für ihren überdurchschnittlichen Einsatz für die Kreismedaille in Bronze vorgeschlagen. Dazu müssen die Reservisten schriftlich zustimmen, worum Vorsitzender Holl bat. Die Ehrung für Michael Meyer, Paul Wendt, Peter Zielonka ist zum Jahresabschluss im Herbst vorgesehen.