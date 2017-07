Schwandorf/Weiden. (tsa/dpa) Teure Panne nach schwerem Verkehrsunfall: Bei einem Rettungseinsatz auf der A 93 ist Helikopter "Christoph 80" so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr starten konnte. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag touchierte ein Einsatzwagen den Rettungshubschrauber am Boden und beschädigte dabei die Rotorblätter.

An der Unfallstelle auf Höhe der Ausfahrt Schwandorf-Nord war am Mittwoch ein Lkw-Fahrer an einem Stauende auf ein Auto aufgefahren und hatte es unter einen weiteren Laster geschoben. Eine Insassin (28) aus dem Pkw erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die Feuerwehr rettete den eingeklemmten Pkw-Fahrer (36). Dieser und ein Mitfahrer (34) wurden - beide schwer verletzt - mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Lkw-Fahrer (68) wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.Die Luftrettung forderte nach dem Unfall Techniker aus Baden-Württemberg an. Diese bauten die Blätter für den Transport ab. Die Autobahn war für etwa sechs Stunden in Richtung Hof gesperrt. Ein Kran verlud den Helikopter auf einen Tieflader. Dieser fuhr "Christoph 80" zur Reparatur in die Werft auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Daher stammt auch der Ersatzflieger - der neue "Christoph 80". Er steht seit Donnerstagmorgen einsatzbereit auf dem Flugplatz in Latsch bereit. "Der neue Helikopter bleibt in Weiden", sagt Hentschel. Den Schaden kann die Pressesprecherin nicht absehen - sie weiß nicht, ob nur das kaputte Rotorblatt oder alle ausgetauscht werden. Die Polizei schätzt ihn auf 300 000 Euro. "Der Hubschrauber ist 6 Millionen Euro wert", sagt Hentschel. Die DRF-Luftretter fliegen insgesamt 40 000 Einsätze im Jahr. "An so etwas kann ich mich in der Region nicht erinnern", sagt Hentschel. Auch bundesweit sei ein solcher Vorfall selten.