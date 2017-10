Das wichtigste Ereignis dieses Jahres war für die Rheuma-Liga die Wiedereröffnung des Bewegungsbades im Klinikum Weiden. Damit konnte für den Verband nach zweijähriger Pause die gesundheitsfördernde Warmwassertherapie wieder stattfinden. Dies verkündete Marion Happach als Vorsitzende der Deutschen Rheuma-Liga Arbeitsgemeinschaft Weiden-Neustadt erfreut beim Therapie-Treff.

Die Rheuma-Liga kann nach ärztlicher Diagnose und der ärztlichen Verordnung aktiv werden und bietet seit 35 Jahren Therapien, Informationen und Gespräche an. Neu ist ein Lotsen-Dienst des Verbandes, um für Patienten eine individuelle Spezialklinik zu finden. Die Selbsthilfegemeinschaft ist auch Interessenvertretung rheumaerkrankter und behinderter Menschen.Für den zweiten Vorsitzenden der Rheuma-Liga, Dr. Manfred Heining, war es eine Ehre, die Vorsitzende für 35-jährige Mitgliedschaft mit Anstecknadel, Urkunde und einem Blumengruß zu würdigen. Ebenso dreieinhalb Jahrzehnten ist Dr. Gerhard Zahner dabei, der seit dem ersten Tag die Gemeinschaft mit unterstützte und aufbaute. Weitere Würdigungen für Geehrte mit 35 Jahren: Hildegard Gößl, Michael Schneider, Barbara Steinberger, Dr. Uwe Stramke; 25 Jahre: Franziska Ernstberger, Josef Kallmeier, Franziska Kopp, Josefa Neiser; 20 Jahre: Irmgard Fischer, Katharina und Rudolf Grünwald, Hans Hetterich, Hans Prantzke; 10 Jahre: Maria Bäumler, Margareta Bergler, Ruth Grohmann, Gisela Hußlein, Josef Kirchberger, Helene Klapka, Marlene Krauss, Elisabeth Lindner, Andrea Meiler, Eleonora Neumann, Simone Schaller, Rosalie Schlosser und Ursula Zimmerer.Einladung erging zum nächsten Therapie-Infotreff am 25. Oktober mit Ausbuttern und verschiedenen Köstlichkeiten um 15 Uhr im "Café Mitte" am Stockerhutparkt 1 mit Monika König.