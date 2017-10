Warum ist es so schwer, den Crystal-Dealern auf dem Asia-Markt in Eger das Handwerk zu legen? Der tschechische Staatsanwalt Jirí Komorous beschreibt das Problem ähnlich einer Hydra. Wird ein Kopf abgeschlagen, wächst der nächste nach. Selbst Razzien brächten aktuell nichts. "Die Ware befindet sich nicht mehr auf den Märkten."

Drogen per Mausklick

Kritik am BGH

Crystal seit Jahrtausendwende Zur Jahrtausendwende gab es erste größere Fälle von Metamphetamin-Einfuhr aus Tschechien, erinnert Erster Kriminalhauptkommissar Alfred Thaller. Hauptumschlagplatz war Prag. Der Handel lag in der Hand weniger Großdealer. Seit dieser Zeit gibt es einen regen Austausch zwischen deutschen und tschechischen Polizeibeamten. Eine UAG (Unterarbeitsgruppe Crystal) aus Landes- und Bundeskriminalamt und NPC Prag befasst sich ausschließlich mit Crystal.



Nach ein paar Jahren sei diese Welle abgeebbt, weil es Nachschubprobleme mit Ephedrin gab. Ab 2005 wurde die Möglichkeit entdeckt, mittels pseudoephedrinhaltiger Medikamente Crystal herzustellen. In Tschechien entstanden viele Kleinlabore, die direkt verkauften. Tschechische Behörden schränkten die Abgabe dieser Medikamente ein - prompt verlagerten sich die Labore nach Deutschland. "2007 bis 2011 hatten wir acht Drogenlabore in unserem relativ kleinen Zuständigkeitsbereich." Seit 2011 sind auch in Deutschland pseudoephedrinhaltige Tabletten ab einer gewissen Packungsgröße rezeptpflichtig.



Ab 2008 stiegen laut Thaller Vietnamesen ins Rauschgiftgeschäft ein. Zunächst betrieben sie mit Marihuana-Plantagen in stillgelegten Gebäuden. Seit 2009 produzieren sie Crystal. Die Kripo bearbeitete in diesem Jahr 20 größere Einfuhren.

Kunden würden zu Lebensmittelläden auf dem Land weitergeschickt. "Das Ganze hat sich in kleinere Geschäfte verlagert", übersetzt Komourous für seine Chefin, die Pilsener Bezirksstaatsanwältin Anna Maríková. Es sei praktisch unmöglich, in der vietnamesischen Szene Informanten unterzubringen. Ebenso unfassbar seien die Gift-Küchen. "Im Niemandsland" würden für Crystal-Labore kurzfristig wechselnde Objekte angemietet. "Wir haben viele Leerstände im Grenzraum."Donnerstag und Freitag waren die Bezirksstaatsanwaltschaft und das Bezirksgericht Pilsen in Weiden zu Gast. Vertrauen darf man haben: Ohne diese Richter hätte es in der Vergangenheit keine Auslieferungen gegeben. Ohne Staatsanwälte wie Komorous wäre nie ein Hammerweg-Räuber gefasst worden. Jetzt also Crystal: "Wir haben gehört, dass wir uns die Drogenproblematik vornehmen sollen, sagt Präsident Miloslav Sedlácek zur Begrüßung. "Wir wissen, dass wir als Tschechische Republik für Sie ein bedeutender Lieferant von Betäubungsmitteln sind. Es würde mich freuen, wenn unser Treffen dabei hilft, das zu ändern."Die Weidener Justiz nutzt die Chance, um alle Wünsche und Nöte anzubringen. Pilsen ist der wichtigste Ansprechpartner für Rechtshilfe, wenn etwa Zeugen in Tschechien vernommen werden sollen. Eine Videobefragung ist technisch am Landgericht Weiden nach wie vor nicht möglich. "Wir sind auf Sie angewiesen", bittet Richter Markus Fillinger um Verständnis, wenn auf Eile gedrängt würde. Ein laufender Prozess darf maximal drei Wochen unterbrochen werden. Richter Marco Heß lobt akribische Fotodokumentationen der tschechischen Polizeibeamten.Offen schildert Staatsanwalt Christian Härtl Probleme, die "vermutlich Tschechien auch hat". Beispiel Whatsapp. Heutzutage telefoniert kaum noch jemand, auch Drogenhändler nicht. Zwar gäbe es inzwischen die rechtlichen Voraussetzungen, die Sprachnachrichten bei Tatverdächtigen mitzulesen. Was hilft's, wenn es technisch nicht möglich ist, weil Besitzer Zuckerberg den Decodierungsschlüssel nicht herausrückt? Oder: das Darknet. "Ich weiß ja nicht, ob das bei Ihnen ähnlich ist", sagt Härtl zu den Tschechen: "Aber wir haben zunehmend Bestellungen von Betäubungsmitteln im Darknet." Drogen werden im Internet geordert und per Paketdienst nach Hause geliefert. Möglicherweise spiele künftig die Postbeschlagnahme wieder eine größere Rolle. Oder das neue Mittel der Onlinedurchsuchung, sprich: das Eindringen in ein Computersystem und verstecktes Abziehen von Daten. Härtl kann sich vorstellen, dass man das bei Darknet-Dealern anwendet.Aus der Praxis berichten Zollamtmann Michael Pfab, Leiter der Soko Crystal, sowie Alfred Thaller, Chef des Drogendezernats bei der Weidener Kripo. Aus Sicht von Pfab bleiben noch "zu viele Ermittlungserfolge durch Bürokratie liegen". Er bringt "Jits" ins Spiel: "Joined Investigation Teams". Die deutschen Ermittler brauchen dazu eine tschechische Behörde, die ein Spiegelverfahren gegen den Tatverdächtigen durchführt. Der Austausch von Informationen und Beweismitteln erfolge im Jit ohne explizite Rechtshilfe. "Und das ist alles gerichtsverwertbar."Laut Thaller werden täglich Lageberichte nach Tschechien geschickt. Ebenso Informationen, an welchen Ständen eingekauft wurde. In Weiden liegt eine Bereitschaftsliste deutschsprachiger Kollegen aus Karlsbad. "Die sind für uns immer erreichbar. Wir haben da ein unkompliziertes Miteinander." Seit 2016 dürfen Beamte im jeweils anderen Land hoheitlich tätig werden. Auch wissenschaftlich tut sich was: Per Isotopenanalyse kann Crystal bestimmten Laboren zugeordnet werden.Der Weidener Justiz dankt Thaller für "eine einheitliche Linie". Landgerichtspräsident Walter Leupold schießt gegen den 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, der einige BTM-Urteile ganz oder in Teilen aufgehoben hat: "Manche Entscheidungen sind für uns nicht nachvollziehbar."