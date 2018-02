Das Opfer wird in wenigen Wochen 92 Jahre alt. Der ehemalige Wirt stand noch bis vor wenigen Jahren hinter der Theke des Lokals "Rio". Der rüstige Senior hätte es in seinen letzten Lebensjahren ruhig angehen lassen können. Ein brutaler Überfall zog einen jähen Schlussstrich unter jeden Gedanken an einen geruhsamen Lebensabend.

"Räubernest" in Prag

Angeklagter fliegt ein

Todesangst

So lief nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Tatnacht ab.