"Manchmal sind die Verrücktesten die Normalsten und die Normalsten die Beklopptesten. Und die Asozialen die Sozialsten." Diese Botschaft transportiert Robert Domes' Roman "Nebel im August". Ernst Lossa war ein Kind aus der Minderheit der Jenischen. Nicht Sinti, nicht Roma, aber ebenso ein Spross fahrender Händler und somit im Fadenkreuz der Nazis. Eine Abstammung, die dem Knaben und Teilen seiner Familie in Hitler-Deutschland zum Verhängnis wurde. Er war 14 Jahre alt, ein aufgeweckter Junge, als er im August 1944 dem NS-Euthanasieprogramm zum Opfer fiel.

Lossa ist keine fiktive Person. Es gab ihn wirklich, was die Stimmung in Roman und Film "Nebel im August" unter der Regie von Kai Wessel noch bedrückender macht. Domes, weiland Chefredakteur einer Allgäuer Zeitung, war durch Zufall auf das Schicksal des Buben aus seiner Region gestoßen. 2015 wurde die Lebensgeschichte des aufmüpfigen Jungen, der nie eine echte Chance hatte, verfilmt. Kerngesund, nur etwas unangepasst: Das reichte, um im Dritten Reich die Todesspritze zu bekommen. "Vielleicht war er aber auch ein unliebsamer Zeuge und wurde deshalb beiseite geschafft", vermutete Domes. Als Helfer des Klinik-Hausmeisters kannte Lossa den Euthanasie-Betrieb.Der Film lief am Mittwochabend im Neue-Welt-Kinocenter auf Einladung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Zur Rolle der Kirche, die über ihre Nonnen in den Anstalten durchaus Bescheid wusste, sagte Domes: "Da hieß es, man wolle den Fuß in der Tür halten. Geschehen ist aber nichts." Es werde aber erzählt, dass man Frauen vor dem "Todesengel" - Schwester Edith - versteckt gehalten habe. Domes: "Das wird wohl schon so gewesen sein, dokumentiert ist das nicht." Die Akten zeichneten zwar ein kleinkriminelles Bild von Lossa. "Er hat schon mal einen Apfel gestohlen." Aber glauben sollte man diesen NS-Dokumenten nicht. Niemand kenne das Seelenleben des Buben. Zeitzeugen zufolge, sei er nett, aber lebhaft gewesen.Bis zu 1300 Patienten hatten in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee das Kriegsende nicht überlebt. Deutschlandweit waren es 200 000 Menschen, die dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer fielen. Darunter auch Kinder, die man gemeinhin als schwer erziehbar einstufte. Die Tötungsaktionen wurden noch 56 Tage nach der Kapitulation vollzogen. Die Strafen für die Mörder: "empörend niedrig". Der Chefarzt der Anstalt, der Psychiater Valentin Faltlhauser, sei "ein väterlicher Typ" gewesen. Auf seine Anordnung hin wurde Lossa mit Morphium zu Tode gespritzt. Faltlhauser bekam eine Haftstrafe von drei Jahren, wurde aber vom damaligen bayerischen Justizminister begnadigt. Warum Juristen und Ärzte so glimpflich davon gekommen seien? Das liege wohl daran, dass diese beiden Berufsgruppen die mit dem höchsten NS-Organisationsgrad waren, sagte der Autor.Das Thema juristische Aufarbeitung der NS-Täter werde derzeit in ein Theaterstück gegossen, das im März im Memmingen Premiere feiere, sagte Domes. Der Leiter der Gedenkstätte, Jörg Skriebeielt, regte an, das Stück im kommenden Jahr auch in Flossenbürg zu zeigen.