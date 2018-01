So lange er denken kann, ist Drechsel Mitglied beim Schützenverein Heimatfreunde Mooslohe. Zu seinen Ehren hielten sie ein Salutschießen mit Kanone und Gewehren im Garten ab. Der Gemütlichkeitsverein wählte den "Alten Schuster" zum Vereinslokal, die "Spoichenputzer" gratulierten, auch der Altoberpfälzer Freundeskreis reihte sich ein. Drechsel beglückwünschten außerdem die "Steinwald Chapter", denn das Geburtstagskind fährt oft mit seiner Harley Davidson mit auf Rundfahrten.Die Mitglieder des Bartclubs gratulierten ebenso wie der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur und die Dehoga Bayern. Kollege Franz Bergmüller übermittelte als Bezirksvorsitzender seinem Kreisvorsitzenden die besten Wünsche.Kerstin Reintsch übernahm die musikalische Unterhaltung. Auch Mutter Rosa Drechsel freute sich: Sie hat vor 24 Jahren die Gastronomie an Sohn Robert übergeben. Zusammen mit seiner Partnerin Andrea lud das Geburtstagskind an die Tische. Betrieblich stellte Drechsler schon Überlegungen an und blickte in die Zukunft. Dabei dachte er an seine beiden Söhne Dominik und Markus . Beide haben den Beruf des Kochs gelernt. Sie arbeiten derzeit jedoch in einem anderen Beruf. "Übergabe, was noch nicht ist, kann noch werden", scherzte Drechsel.