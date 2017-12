Ihr Motto: "Let the good times roll". Bei der "RockConnection" ist erlaubt, was gefällt: Elvis, Disco, Dschungelbuch. Und die Sängerin greift zum Saxofon.

Mit "Let the good times roll" stellte sich die "RockConnection" gleich dem Publikum im Alten Eichamt vor, nachdem "Boggie" Reinhold Wildenauer, nach einer kurzen "akademischen Verspätung", Platz genommen hatte an seinem Schlagzeug. Das Tanzstudio Vezard hatte zum heißen Rock 'n' Roll eingeladen, die Räume waren proppenvoll. "Stupid Cupid" und "Buona Sera Senorina" lockte die ersten Tanzpaare auf das Parkett. Sängerin Angie begeisterte sofort mit ihrer tollen Stimme. Für Elvis-Presley-Songs war Horst Paetzold zuständig. Zum "Jailhouse Rock" begleitete er sich selber auf dem Keyboard.Die Band hat acht neue Songs im Programm. Lustig wurde es beim "Dschungelbuch-Song", wo der Affenkönig "King Louie" zusammen mit Mogli singt "Ich wär so gern wie Du-hu-hu". Alex Bagada ließ zum Songende ein Pfeifchen quäken. Die Rock Connection ist bekannt für ihre hin- und mitreißende Interpretation von 60-er und 70-er Jahre Hits. "Standing in the Rain", ein 70-er Discohit, forderte die Tänzer, die sich nicht zwischen Samba, Discofox oder freiem Tanzen entscheiden konnten. Da hatte es das Publikum an den Tischen einfacher, sie mussten nur im Takt mitwackeln und -klatschen.Spannend wurde es, als Angie plötzlich zusammen mit Alex Bagada ein tolles Saxofon-Duett spielte. "Sweet Home Chicago" sangen die "Jungs", wie sie Angie nannte. Besonders beliebt waren Boogie-Stücke - immer dann war auf der Tanzfläche kein freies Plätzchen mehr zu finden. Jerome Vezard und seine Tochter strahlten ob des Erfolgs dieses Konzerts, das eines in einer ganzen Reihe von Auftritten ist. Möglich machen es die neuen Räume im "Alten Eichamt", die ganz auf Musik und Tanz geeicht sind.Einen krönenden Abschluss des Konzerts bescherte Alex Bagada mit seiner Interpretation von "Yakety Sax" von Boots Randolph, einem Saxofon-Stück, bei dem der Rhythmus zum Ende immer schneller wird. Johlender Applaus belohnte die Musiker, kurz vor Mitternacht mit "Let the good times roll" aufhörten.