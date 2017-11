RockConnection spielen am Samstag, 25. 11. im Alten Eichamt

Band und Fans waren enttäuscht darüber, dass es für den witterungsbedingt ausgefallenen Serenaden-Gig mit "RockConnection" keinen Ersatztermin gegeben hat. "Wir wollten das Konzert unbedingt heuer noch nachholen. Deshalb spielen wir am Samstag, 25. November, im ,Alten Eichamt'", erklärt der Drummer der Band, Reinhold Wildenauer. "Wir haben ja das Alte Eichamt als neue Konzert-Location so gut wie eröffnet." Der Saal sei zwar nicht riesig, aber für ein Rock-Konzert hervorragend geeignet. "Leider ist unser Bassist Alfred Megies noch krank. Aber wir haben mit Uli Schmutzer eine gute Aushilfe gefunden." Gespielt werde wieder das typische "RockConnection"-Programm, allerdings mit jazzigen Einflüssen, "weil Sängerin Angie das so mag". Beginn ist um 20 Uhr.